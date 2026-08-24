Augusztus 22-én megdőlt a napi globális tengerfelszíni hőmérsékletrekord

Az augusztus 22-én regisztrált 21,1 Celsius-fok minden korábban mértnél magasabb napi globális átlagos tengerfelszíni hőmérsékletet jelent, erősítette meg hétfőn az Európai Unió klímaváltozás-figyelő szervezete, a Copernicus Climate Change Service (C3S). Az új rekord egy tizeddel magasabb a 2024-esnél.

A 2026. augusztus 22-én detektál tengerfelszíni hőmérséklet-anomália Fotó: C3S/ ECMWF

Bár a napi rekordokat mindig tágabb éghajlati kontextusban kell értelmezni, az új hőmérsékleti csúcsérték időzítése különösen figyelemre méltó. A világóceánok hőmérséklete jellemzően márciusban és áprilisban a legmagasabb, a mostani rekord azonban augusztusi mérés eredménye, a korábbi legmagasabb 20,98 fokos augusztusi értéket 2023-ban mérték.

Mindez alátámasztja globális társadalmi és gazdasági instabilitással fenyegető extrém El Niño kialakulásáról szóló híreket. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerint az El Niño várhatóan erősödik a következő hónapokban, míg a C3S szezonális előrejelző rendszer szerint az esemény évtizedek óta nem látott szintet érhet el.