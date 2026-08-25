Ukrán háborús adatokat vásárol a brit védelmi minisztérium

Történelmi jelentőségű megállapodás született Kijev és London között: az ukránok megosztják az Ukraine’s Avengers AI-lab adatait a brit védelmi minisztériummal. A megosztott adatok között a drónok mozgása, a harci cselekmények, a drónok és a csapatok mozgása, illetve a drónelhárítás lépései is szerepelhetnek, a minisztérium azt reméli, hogy ezek mind hasznosak lehetnek a kritikus infrastruktúra, illetve a katonai objektumok védelmében.

A tervek szerint az adatokat a védelmet szolgáló mesterséges intelligencia betanítására fogják használni – erre a célra eddig csak szabadon hozzáférhető adatokat tudtak használni. Az AI-alapú védelmi rendszerek kidolgozásába magáncégeket is bevontak, eddig három brit vállalkozásról lehet tudni, a Sinteláról, a Mind Foundry-ról és a Skyralról. Ezek közül az érzékelőrendszereket fejlesztő bristoli Sintela lehet leginkább ismerős: a cég 2020-ban kezdte kiépíteni az amerikai-mexikói határon a megfigyelőrendszerét, amire a határvédelem idén tavasszal további 200 millió dollárt költött.

Az adatok közül különösen értékesnek számíthatnak az ukrán infrastruktúra elleni orosz szabotázsakciókra vonatkozóak, ezektől a szakértők azt remélik, hogy segíthetnek a hasonló támadásokra való felkészülésben.

Drónháború

A tervek szerint a védelem a Sintela szenzorai által rögzített adatokat elemzi majd, és mesterséges intelligenciával próbálja megjósolni, hogy hol várható támadás – legyen szó akár külföldi beavatkozásról, akár arról, hogy tüntetők akarnak behatolni valamilyen védett objektumba. Ez utóbbi lehetőség azért is érdekes, mert a palesztinpárti Palestine Action nevű aktivistacsoport néhány tagja tavaly júliusban minden különösebb gond nélkül bejutott a Brit Királyi Légierő egyik bázisára, ahol két repülőt is összefestékeztek, majd zavartalanul távoztak.

Andy Burnham miniszterelnök szerint az új fejlesztések minden brit biztonságához hozzájárulhatnak, leginkább azért, mert a vasút és az energiaellátás zavartalanságáról gondoskodnak. Az új rendszert egy közelebbről meg nem határozott területen tesztelik majd, egyelőre csak annyit lehet tudni róla, hogy a Sintela optikai kábeleit használják majd hozzá.

Steven Murdoch, a University College London kompjútertudományi professzora szerint maga a technika nem számít újdonságnak: az ehhez hasonló szenzorok már évtizedek óta jelen vannak, és abban sem biztos, hogy az ukrán adatok valóban hozzájárulnának a fejlesztésükhöz, de azt valószínűnek tartja, hogy a most megosztott adatok között jócskán akadhatnak olyanok, amiket más területen kiválóan lehet majd hasznosítani – leginkább a drónos támadásokról, amelyek alapjaiban forgatják fel a modern hadviselést.