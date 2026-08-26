Máté Bence újra a legjobbak között a világ legrangosabb természetfotós versenyén

Idén 121 országból több mint 65 ezer pályázat érkezett be a londoni Természettudományi Múzeum által idén 62. alkalommal meghirdetett Az év természetfotósa (Wildlife Photographer of the Year) versenyre. A BBC publikálta a zsűri által kiválasztott 15 fényképet, a shortlisten a magyar Máté Bence legújabb alkotása is szerepel.

Máté a kenyai Tsavo East Nemzeti Parkban kapott lencsevégre egy piroscsőrű szövőmadár (Quelea quelea) rajt. A nemzetközileg ismert és elismert magyar természetfotós szerint „még 30 méterről is érezni lehetett a több tízezer, egyszerre csapkodó szárny által keltett légmozgást.”

Máté Bence Flock of Gold címen az Év Természetfotója verseny 2026-os shortlist-jén publikált fotója a kenyai Tsavo East Nemzeti Park piroscsőrű szövőmadár-rajáról Fotó: Máté Bence

Az akár 2 milló egyedből álló rajokat is alkotó, a trópusi esőerdők kivételével Afrika középső, keleti és déli régióiban egyaránt megtalálható, 1,5 milliárdosra becsült globális populációjú faj az ornitológiai szakirodalom szerint Föld legnagyobb egyedszámú vadon élő madara.

A verseny eredményhirdetése idén október 13-án lesz, a díjazott alkotásokat pedig október 16-tól egészen jövő július közepéig önálló kiállításon tekintheti meg a nagyérdemű a londoni Természettudományi Múzeumban.

A magyar sztárfotós világhírű díjnyertes képeiről korábban ebben, ebben, ebben és ebben a cikkünkben írtunk részletesen.