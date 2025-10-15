Háromszoros magyar siker a világ legrangosabb természetfotós versenyén

Kedd este exkluzív gálán mutatták be Az év természetfotósa (Wildlife Photographer of the Year) győzteseit a londoni Természettudományi Múzeumban, ahol az idén 113 országból beérkezett több mint 60 ezer kép legjobb száz fotóját ismerte el a zsűri.

Potyó Imre hetedik alkalommal kapott meghívást a ceremóniára, ahol ezúttal a Növények és gombák kategóriában egy süngombát (Hericium erinaceus) ábrázoló fényképpel nyerte el a zsűri tetszését. A magyar természetfotós tavaly talált rá egy börzsönyi tölgyfa törzsén a ritka és védett gombafajra, amelyet a „kékóra” fényében örökített meg.

A börzsönyi süngomba Fotó: Potyó Imre

„Ahhoz, hogy igazán különleges látványt kapjak, hosszabb expozícióra volt szükség. A megvilágításhoz egy vakut használtam, amit a fél perces felvétel elején többször is elsütöttem kézből úgy, hogy egy fehér diffúzort villantottam meg, körbevilágítva a gomba hatalmas fehér testét. A vakuvillanások után finom kameramozgatással a háttér sötétedő fátyla is rákerült a képre. Sok-sok próbálkozás kellett, mire a megálmodott ködszerű hatás és a gomba világítása is megfelelő lett” – idézte fel a sajtóközleményben a kép készítését Potyó.

A Magyarország határain kívül is világhírű Máté Bence évekkel ezelőtt figyelt fel egy szalakóta (Coracias garrulus) és egy kuvik (Athene noctua) közötti revírharcra, a madarak egy héten át többször is összecsaptak a levegőben, üldözték egymást, hogy aztán kiegyezzenek a mindkét faj sikeres fészkelését jelentő döntetlenben. A különleges pillanatok díjazott megörökítése azonban csak később sikerült egy erre a célra épített lesből.

Szalakóta üldöz egy kuvikot Fotó: BENCE MATE/BENCE MATE

„Míg a szalakóta folyamatosan nyitott szárnyakkal repül, addig a kuvik pillanatokra teljesen becsukja azokat, ekkor zömök teste golyógént repül előre. Ezt a rövid pillanatot sikerült elcsípnem az alatt a 26 nap alatt, amelyet megszakítás nélkül egy lesben töltöttem a megfigyelésükkel. Összesen több mint tíz alkalommal láttam hasonló jelenetet, de rendkívüli sebessége és kiszámíthatatlan iránya miatt mindössze egyszer tudtam megfelelően lefényképezni” – idézi a sajtóközlemény Mátét.

A természetfotós másik kiállított képe azt a különleges pillanatot ábrázolja, amikor egy barna noddi (Anous stolidus) fiókára Ocypode ceratophthalmus rákok támadnak a tengerparton.



Fotó: BENCE MATE/BENCE MATE

Ahogy Máté felidézi: „Éppen tündércsérekre (Gygis alba) vártam, amikor vészkiáltásra lettem figyelmes. Nem messze tőlem egy barna noddi fiókát kínzott egy felnőtt fajtársa, az okát nem tudom. Egy perc nem telt bele, szerencsétlen földön heverő madarat a rákok máris elkezdték elevenen felfalni. Szívszorító volt látni ezeket a jeleneteket, de nem avatkoztam bele a természet rendjébe. Hamarosan már körülbelül tíz rák vette körül a madarat, amelyet végül behúztak a bokorba.”