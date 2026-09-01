Polipok állíthatják meg a kék tarisznyarákok pusztító adriai invázióját

Olaszország Emilia-Romagna tartományában az elmúlt négy évben több, mint 20 millió eurós kárt okozott a kagylótenyésztőknek az Atlanti-óceán nyugati partjainál honos kék tarisznyarákok (Callinectes sapidus) inváziója. A regionális halászati ágazat mellett az Adriai-tenger természetes ökoszisztémája is jelentősen megsínyli az idegenhonos ízeltlábúak tömeges beözönlését. A Bolognai Egyetem kutatóinak javaslatára a biológiai védekezés az elmúlt hetekben – a rendkívüli kognitív képességekkel és különleges idegrendszerrel rendelkező – közönséges polipokkal (Octopus vulgaris) kezdődött meg Olaszország adriai partjainál, írja a New Scientist.

Az inváziós kék tarisznyarákok által letarolt kagylótelepet mentő halászok a Velencétől délre eső Scardovari lagúnában 2023. augusztus 11-én Fotó: PIERO CRUCIATTI/AFP

A lap szerint két évvel ezelőtt Oliviero Mordenti és Antonio Casalini tengerbiológusok kezdték vizsgálni, hogy vajon a polipok lehetőséget kínálnak-e a kék rákok szabályozására Emilia-Romagna partjainál. Korábbi tanulmányok, alátámasztva a helyi halászok tapasztalatait a kék rák ragadozójaként azonosították a közönséges polipot.

Mordenti és Casalini négy pár természetben befogott, a tengeri körülményeket szimuláló laboratóriumi tartályban több hónapon át figyelte meg az állatok predációs viselkedését és azt találta, hogy a halászoknak igazuk volt, ráadásul az is kiderült, hogy a polipok átlagosan négy kifejlett kék rákot is zsákmányoltak naponta. Augusztus második felében ezeknek az egyedeknek az utódait, vagyis mintegy 150 ezer, alig 3 milliméteres bébipolipot engedtek szabadon Cesenatico és Riccione városkák tengerpartjainál.

Kifejlett közönséges polip Fotó: Wikipédia

Ismert, hogy a polipoknál a hím spermatofórákat (hímivarsejtcsomagokat) pumpál egy különlegesen kiképzett párzókaron (hectocotylus) át a nőstény köpenyüregébe, hogy megtermékenyítse a petéket. A megtermékenyítés után egy héttel a nőstény százezernél is több petét is rakhat, amelyeket kikelésükig 4-6 hétig gondoz.