A polipok páratlan idegrendszere lehetővé teszi, hogy mind a nyolc karjuk önálló cselekvést végezzen

Ismert, hogy a fejlábúak vagy lábasfejűek (Cephalopoda) rendszertani osztályához tartozó nyolclábú polipok (Octopodiformes) rendkívüli kognitív képességeikhez mérhetően különleges idegrendszerrel rendelkeznek. Az eddig is tudott volt, a polipidegrendszer az egyik legszokatlanabb a Földön. Más intelligens állatokkal ellentétben ugyanis a nagyjából 500 millió neuron jelentős része a nyolc karban található, ezért is képesek a karok akár még a testről is leválasztva, önálló cselekvésre.

A Nature Communications folyóiratban szerdán, január 15-én megjelent tanulmány az elsők között írja le a polipok végtagjainak neuroanatómiáját – hívja fel a figyelmet a Science Alert. A Chicagói Egyetem kutatói a kaliforniai kétfoltos polipok (Octopus bimaculoides) karjainak boncolásával térképezték fel az állatok idegrendszeri felépítését.

photo_camera Octopus bimaculoides Fotó: Wikipédia

A kutatók a karok szelvényeit vizsgálva azt találták, hogy a szelvényeket elválasztó kötőszöveti állományon keresztül az idegsejtek különböző izomrégiókkal vannak összeköttetésben egyfajta térbeli hálózatot alkotva, amely lehetővé teszi az izomcsoportok egyedi irányítását, a harmonikusan koordinált mozgást, valamint a tapadókorongokon keresztüli finoman hangolt érzékelést. A kutatók szerint ez a sajátos és eddig kevéssé ismert neurológiai architektúra a jövőben az autonóm robotok fejlesztéséhez is mintát adhat.

A kutatók a lábasfejűek másik, a nyolclábú polipoktól úgy 270 millió éve elvált tintahalak (Sepiida) fajait vizsgálva nem találtak hasonló neurális szegmentációt, ami szerintük a két rend eltérő evolúciójával, illetve a törzsfejlődésükben meghatározó eltérő környezeti feltételekkel magyarázható.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: