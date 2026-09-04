George Lucas futurisztikus múzeumot épített Los Angelesben a „narratív művészet" bemutatására

Egy évtizednyi halogatás után szeptember 22-én nyílik meg Los Angelesben a Lucas Museum of Narrative Art. Az egymilliárd dollárból létesült, 100 ezer négyzetméternyi kiállítótérrel rendelkező intézmény az alapítók, George Lucas és felesége, Mellody Hobson gyűjteményére épül, célja a „narratív művészet” bemutatása, és benne erőteljes keverednek a „magas” művészet és a népszerű, vagy akár kommersz vizuális kultúra darabjai.

Az új, los Angeles-i Lucas Museum of Narrative Art a levegőből Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

George Lucas filmrendező egész pályafutását történetmesélésnek szentelte – most megnyílik az a múzeum, amely otthont ad nekik. „A narratív művészet közös hitrendszerrel bíró emberek csoportját formálja meg, ez lehetővé teszi számukra, hogy együttműködjenek, ne öljék meg egymást, és olyan dolgokat vigyenek véghez, amelyekre egyetlen ember önmagában nem volna képes” – idézi Lucas szerdán, a sajtómegnyitón elmondott szavait az ArtnetNews.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Lucas elképzelését a múzeumról először San Franciscóban, majd Chicagóban tervezték megvalósítani, míg végül 2018-ban Los Angelesben letették az alapkövét. A világjárvány okozta késedelmek miatt a 2022-re tervezett megnyitót 2025-re tolták, de alig több mint egy évvel a tényleges megnyitás előtt távozott a vezérigazgató és a vezető kurátor is – most azonban végre megnyithat a futurisztikus hatást keltő épület.

Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

A múzeum nyitókiállítása tematikus egységekre tagolódik, például „Történelem”, „Család”, „Játék”, „Fotográfia” és „Tudományos fantasztikum” címmel, és a lap szerint meglehetősen zsúfolt és eklektikus. Erősségei különösen az olyan területeken mutatkoznak meg, mint a „Fantasy”, ahol többek között Boris Vallejo, Julie Bell és Rowena Morrill művei kaptak helyet. A „Képregények” és a „Rajzolt történetek” részlegek átfogó képet adnak ezekről a médiumokról: olyan legendás rajzolók munkái szerepelnek itt, mint R. Crumb és Charles M. Schulz, valamint olyan kortárs sztároké, mint Chris Ware és Alison Bechdel.

A „Gyermekek történetei” című részlegben Banksy helyezett el egy vadonatúj művet: egy pár kőoroszlánt, amelyek közül az egyik fogai között ostort tart, lábánál pedig egy cilinder hever. A nagymacska száját enyhén vörös festékkel fújták be — ez az egyik nyom arra vonatkozóan, hogy Banksy beavatkozásáról lehet szó.

Fotó: ZENG HUI/Xinhua via AFP

Több Banksy-mű is helyet kapott a kiállításban – olyan alkotások, amelyek más múzeumi gyűjteményekben ritkán láthatók, köztük van a Girl With Balloon (2002) és a No Ball Games (2009). A „Mozi” részlegben Lucas Star Wars-játékai és relikviái is helyet kaptak. Szerepelnek rekonstrukciók is, például Diego Rivera Man, Controller of the Universe (1934) című freskójának újraalkotott változata. Rivera ezt a Rockefeller Center előcsarnoka számára festette, ám a művet később megsemmisítették.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

„Az emberek a saját tapasztalataikat hozzák be magukkal” — mondta Ryan Linkof, vezető kurátor a múzeum eklektikus gyűjteményéről szólva. „Egy Frida Kahlo-festmény közvetlen közelében ott van az első Dogs Playing Poker-festmény. Sokfajta párbeszéd ki tud alakulni, ha egyszerűen csak hagyjuk, hogy a műalkotások egymás mellett éljenek.”

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