Tizenhat évig tartott, de végre megnyitott Rióban az új audiovizuális múzeum

Ha nem is könnyen, de végre megnyílik a Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ), Brazília kép- és hangmúzeuma. Másfél évtizedes fejlesztés és huzavona nyílik meg a tízezer négyzetméteres, nyolc emeletes, látványosságnak sem utolsó múzeum, írja az Art Newspaper. Az egymásba illeszkedő alumínium- és üvegpanelekből készült homlokzat panorámás kilátást biztosít a Copacabana Beach partszakaszára. A múzeum megépítését még 2009-ben jelentették be, a dizájn tisztelgés a híres brazil építész és művész, az 1994-ben elhunyt Roberto Burle Marx előtt: a homlokzat a Copacabana ikonikus fekete-fehér hullámzó kőburkolatát idézi meg, amelyet ő tervezett a hetvenes években.

Az MIS-RJ új épülete a Copacabanán Fotó: MIS-RJ

A beruházás kezdettől viták kereszttüzében állt, mert a kormánynak abba a törekvésébe illeszkedett, hogy az olyan világesemények előtt, mint a 2014-es futballvébé és a 1026-os olimpia „megtisztítsák” Rió arculatát. A helyszínen ugyanis korábban egy, az 1980-as években alapított éjszakai klub működött, amely a prostitúció miatt vált hírhedté. Amikor 2010-ben lebontották, sokan tiltakoztak, mondván, hogy ez az utcára kényszeríti a szexmunkásokat. A múzeum építése a 2011-es kezdet óta többször is leállt, 2016-ban teljesen felfüggesztették, a munka 2021-ben indult csak újra, amikor a kormány vállalta, hogy köz- és magánforrások bevonásával befejezi a 329,2 millió reál (62,5 millió dollár) értékű beruházást.

A Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro építése 2014-ben Fotó: Wikipedia

Magát a múzeumot 1965-ben alapították, a helye akkor egy olyan épületben volt, amelyet ideiglenes pavilonként emeltek a brazil függetlenség századik évfordulóját ünneplő kiállítás számára. Az MIS-RJ alapítvány több mint 650 ezer audiovizuális tételből és egyéb tárgyból álló gyűjteményt kezel, köztük hangfelvételeket, filmeket, fényképeket, hangszereket, műalkotásokat, valamint brazil művészek és zenészek személyes archívumait – például Gilberto Gil, Tom Jobim és Chico Buarque hagyatékát.

Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a gyűjtemény digitálisan is elérhető legyen: létrehoztak egy átfogó online adatbázist, amely hozzáférést biztosít az archívumhoz. Míg az új helyszín a Copacabanán a kiállításokra és egyéb programokra koncentrál majd, a régi épület a gyűjtemény raktári és kutatóközpontjaként működik tovább.

Egy pénzügyi elemzés alapján a múzeumtól azt várják, hogy évente akár 373 millió reál (71 millió dollár) bevételt generáljon az állam számára, így már az első működési évben megtérülhetne a teljes beruházás.

