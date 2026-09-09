Ketamin-infúzió segíthet a kezelés rezisztens bipoláris zavarral élők depressziós epizódjain

Egy kontrollált vizsgálatban azt találták a torontói Egyetemi Egészségügyi Hálózat (UHN) kutatói, hogy a kezelésre nem reagáló bipoláris zavarral (TRBD) élő I-es vagy II-es depresszióban szenvedő résztvevők tünetei jelentősen csökkentek a ketamin alkalmazásának hatására – írja a Medical Xpress. Bár a depressziós tünetek kezelésére már korábban is használták a ketamint, a bipoláris zavarral élők esetében fennállt annak a veszélye, hogy a szintetikus szer mániát, vagy pszichózist vált ki. Az UHN kutatói a vizsgálatba 68 TRBD-vel élő, 21 és 65 éves kor közötti érintettet vontak be 2022 júliusa és 2025 novembere között.

A kutatók az adatgyűjtést három helyszínen, a kanadai Ontarióban végezték, amihez a résztvevőket véletlenszerűen két csoportra osztották: az egyik csoport négy ketamin-, míg a kontrollcsoport négy midazolam-infúziót (nagyon gyors hatású szorongásoldó és altató) kapott két hét alatt. Az eredmények mérhetőségéhez az úgynevezett Montgomery-Åsberg depressziós értékelési skálát használták a kutatók, amely alapján azt találták, hogy a kiindulási értékhez képest az intravénás ketamint kapó csoportban jelentősen javultak a résztvevők depressziós tüneteit mérő pontszámok – írják a kutatók a JAMA Psychiatry folyóiratban közzétett tanulmányban. A kísérlet 14. napjára a ketaminos csoport depressziós pontszámai átlagosan 7,3 ponttal voltak alacsonyabbak, mint a midazolammal kezelteké: a ketaminos csoport résztvevőinek 35 százalékánál legalább a felére csökkentek a tünetek, míg a másik gyógyszerrel kezeltekénél ez az arány mindössze közel 12 százalékot ért el.

Ugyanakkor a bipoláris zavarral élők esetében fennállt annak a lehetősége, hogy a ketamin felerősítheti a mániás időszakok tüneteit, de a kutatók szerint a kísérlet ideje alatt a résztvevőknél nem alakult ki mánia, hipománia vagy pszichózis, és nem történt öngyilkossági kísérlet sem. Bár a kéthetes kezelés befejezése után a két csoport közötti tüneti különbségek még fennmaradtak, a ketamin-infúzióval kezeltek depressziós tünetei fokozatosan visszatértek. A vizsgálat eredményei biztatóak a kezelés rezisztens bipoláris zavar hatékony és tartós kezelésében, de a kutatók a tanulmányban figyelmeztettek, hogy a kísérlet megbízható eredményeihez nagy csoportos kutatásra van szükség, illetve ki kell deríteniük, hogy a ketamin átmeneti hatékonysága átkonvertálható-e tartós kezelési eljárássá.

Kapcsolódó cikkek: