A ketamin úgy segítheti a depresszió terápiáját, hogy átrendezi az agyi hálózatokat

Az olyan zavarok, mint a depresszió vagy a poszttraumás stressz, máig megoldatlan, vagy csak részben megoldott problémának számítanak, ezért is érdemes újra értékelni a különféle biokémai alternatívák előnyeit és hátrányait. Már csak azért is, mert a képalkotási technikák és az idegtudomány fejlődése ténylegesen is kimutathatóvá tette, milyen hatással vannak az agyi hálózatokra egyes, gyakran illegalitásba szorított szerek.

Az állatgyógyászatban és a humánpraxisban érzéstelenítésre és fájdalomcsillapításra használt (C 13 H 16 ClNO kémiai képletű) ketamin egyike azon molekuláknak, amelyeket a gyógyításban az elmúlt másfél évtizedben zajló pszichedelikus forradalom tűzött a zászlajára. A disszociatív hallucinogén terápiás hatékonyságát alátámasztó legújabb kutatási eredményeket a Denverben rendezett Psycheledic Science 2025 konferencián mutatták be – írja a Live Science. Az elmúlt években klinikai vizsgálatok sora igazolta a ketamin hatásosságát a depresszió átmenti kezelésében. A hatásmechanizmus azonban korántsem tisztázott. Az eddigi állatkísérletek arra utalnak, hogy a molekula serkenti a szinaptikus kapcsolatokat létrehozó dendrittüskék növekedését.

A ketamin két dimenziós molekulamodellje Fotó: Wikipédia

A ketamin neuroplaszticitásra gyakorolt hatását bizonyítandó amerikai és brit kutatók 11 egészséges férfi önkéntes agyát vizsgálták képalkotó eszközökkel, a ketamin intravénás bejuttatása után, majd egy részüket 24 órával, másik részüket pedig 168 órával később. Az fMRI eredmények szerint egyes, normál esetben együtt reagáló agyi hálózatok aktivitása deszinkronizálódni látszott, a kutatók azt is megfigyelték, hogy az alapvető érzékszervi feldolgozásban részt vevő agyterületek elkezdtek közvetlenebbül és kiterjedtebben kommunikálni a komplex gondolkodásért és az agyi folyamatok „vezényléséért” felelős magasabb szintű régiókkal.

„Általában nagyobb a szegregáció a magasabb rendű és alacsonyabb rendű hálózatok között, de a ketamin után ez a hierarchia valahogy összeomlott” – nyilatkozta a Live Science-nek Claudio Agnorelli, az Imperial College London Pszichedelikus Kutatóközpontjának idegtudósa. Vagyis, a ketamin a jelek szerint nemcsak új szinaptikus kapcsolatokat hoz létre, hanem alapvetően átszervezi az agyi hálózatok kommunikációját is.

A „kérgi hierarchia ellaposodása” ( 'flattening the brain's hierarchies,') néven definiált jelenség megmagyarázhatja, hogy a betegek miért számolnak be gyakran arról, hogy a kezelés után kevésbé érzik magukat a merev gondolkodási mintázatok foglyainak. A kutatók azonban óvatosak, mivel a kutatásuk mindössze 11 egészséges alany reakciót vizsgálta, eredményeik azonban segíthetnek áthidalni a szakadékot az állat- és humán kísérletek között, ami azért is fontos, mert az előbbiekben bizonyított, hogy a ketamin támogatja a neuroplaszticitást.