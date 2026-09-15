Először ismerte el az Egyesült Államok, hogy űrfegyvereket telepített és állított pályára a Föld körül

Az Egyesült Államok fegyvereket telepített az űrbe, és ezeket az amerikai erők védelmére fogja használni – mondta hétfőn Troy Meink, az amerikai légierő minisztere egy konferencián. Az Egyesült Államok első ízben ismerte el, hogy ilyenfajta erőt telepített és állított Föld körüli pályára, ami tudatos jelzés is azoknak a hatalmaknak, amelyek potenciális fenyegetést jelenthetnek az űrben – ismerteti mások mellett a CNN.

„Gondoskodunk arról, hogy készen álljunk az egyre változó fenyegetések kezelésére, bárhol is jelenjenek meg” – jelentette ki Meink az Air, Space and Cyber konferencián a marylandi National Harborban. „Ezért rendelkezik most az Egyesült Államok olyan, Föld körül keringő fegyverekkel, amelyek képesek megvédeni a közös haderőt támadás esetén.”

Troy Meink, az amerikai légierőért felelős miniszter Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Meink „space control” fegyverekről beszélt, de nem részletezte, pontosan milyen fegyverzetről van szó, mint ahogy az sem ismert, hogy mikor állították pályára a fegyvereket.

Donald Trump elnök eddig is nagy jelentőséget tulajdonított az amerikai Űrhaderőnek (US Space Force), amelyet 2019-ben hoztak létre a légierő részeként. Trump mindezt történelmi lépésként állította be az egy egyre fokozódó fegyverkezési verseny közepette, amelyben Kína és Oroszország egyaránt kihívást jelent az Egyesült Államok űrfölényére.

Amerikai katonai tisztviselők többször is figyelmeztettek arra, hogy a két ország új támadó űrbeli képességeket tesztel. Példaként említik az orosz műhold-csoportok kiképzési célú manővereit, amelyek Washington szerint a jövőbeli harcokban alkalmazható támadó és védekező taktikai megoldásokat láttatják, illetve Kína nukleáris töltet hordozására is képes, részleges Föld körüli pályán repülő hiperszonikus rakétájának fejlesztését. Oroszország nem mellesleg egy űrbázisú nukleáris fegyver kifejlesztését is célul tűzte ki. Ez úgynevezett elektromágneses impulzust (EMP), azaz hatalmas energiájú hullámot hozna létre, amely a kereskedelmi és kormányzati műholdak nagy részét is képes lehet működésképtelenné tenni.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:



