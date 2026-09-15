Kikötőkből és turisztikai beruházásokból nincs hiány a Tisza-tónál, de a természetnek egyre kisebb tér jut

A Tisza-tó szépségét méltatta a nyár elején Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Közösségi oldalán azt írta, hogy a tó „lüktető vízi világa”, a madárrezervátum és a tudatosan kialakított ökoturisztikai hálózat arra emlékeztet bennünket, hogy vizeink védelme közös felelősségünk.

A bejegyzés alatt azonban nemcsak lelkes hozzászólások jelentek meg; a tó környékét jól ismerők és rendszeresen látogatók inkább aggodalmukat fejezték ki. Volt, aki a beépülő és elzárt partszakaszokat említette, mások attól tartanak, hogy a Tisza-tó ugyanarra az útra lép, amelyen korábban a Balaton vagy a Velencei-tó indult el: egyre több építkezés, egyre intenzívebb turisztikai hasznosítás, miközben egyre kisebb tér jut a természetnek. Többen azt is felvetették, hogy a motorcsónakok és a jet-skik növekvő forgalma már most is érezhetően megváltoztatja a tó karakterét.

A hozzászólások mögött nem pusztán nosztalgia vagy helyi elégedetlenség húzódik meg; az elmúlt évek kutatásai és természetvédelmi tapasztalatai alapján jól azonosítható néhány olyan folyamat, amely valóban veszélyezteti a Tisza-tó ökológiai állapotát. A problémák azt is megmutatják, hogy milyen irányba érdemes keresni a megoldást: a tó használatának visszafogásával, az új beépítések korlátozásával, és bizonyos területek visszaadásával a természetnek.

Az Alkotmánybíróság tavalyi, klímatörvénnyel kapcsolatos döntésében azt is megállapította, hogy az emberi beavatkozások hosszú távon jelentősen megváltoztatták a természeti rendszerek működését. Ebből az Alkotmánybíróság szerint az következik, hogy a részleges helyreállítás, a vízvisszatartás vagy az élőhely-rekonstrukció nemcsak természetvédelmi, hanem klímapolitikai szempontból is releváns eszköz. Tehát elvben a Tisza-tónál is egyre inkább csökkenteni kellene az emberi beavatkozást, és törekedni kellene egy minél természetközelibb állapot létrehozására. Egyelőre azonban nem ez látszik.

Terjeszkedő kikötők

A Tisza-tó körüli változások egyik legjobb mutatója, hogy mekkora területeket bérelnek a tó körül a kikötők, mivel a nagyobb kikötői terület az intenzívebb használatot és a kevesebb természetes partszakaszt jelzi. Ezért a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól (KÖTIVIZIG) kikértük közérdekűadat-igénylés keretében az erre vonatkozó információkat.

Grafika: Qubit

A rendelkezésre álló szerződéses adatok alapján a Tisza-tó kikötőinek területe 2020 és 2025 között összességében jelentősen bővült. A Tisza-tó kikötőinek szerződésben szereplő összterülete 2020 és 2025 között, csupán öt év alatt nagyjából 25 százalékkal nőtt. Míg 2020-ban összesen 664 010 négyzetméter (66,4 hektár) állami terület tartozott a kikötőkhöz, addig 2025-re ez már 836 602 négyzetméterre (83,7 hektárra) emelkedett. A bővülés több mint 17 hektárt tett ki, és döntően a szárazföldi területek növekedéséből adódott: több kikötő esetében újabb partszakaszok, kiszolgálóterületek vagy létesítmények kerültek a bérleti szerződésekbe. A vízi területek ezzel szemben többnyire változatlanok maradtak, mindössze néhány településen történt érdemi bővítés.

Csala Dániel, a Nem víznek való vidék Youtube-csatornájának szerkesztője, vízügyi szakértő azt mondja, hogy a Tisza-tóhoz hasonló vizes élőhelyek partja fontos szerepet tölt be a víz tisztításában, a halállomány és más vízi élővilág szaporodóhelyeinek biztosításában. Ha ezeket feltöltjük, beépítjük, a Tisza-tó természetes regenerációs képességét vesszük el. A legnagyobbnak szerinte Abádszalók környékén mutatkozik a gond, annak ellenére, hogy nem ott nőtt legnagyobbat a kikötő az elmúlt években.

Fotó: Rácmolnár Milán

Nézzük a változásokat kicsit részletesebben.

A legnagyobb átalakulás Poroszlón történt abból a szempontból, hogy a vizsgált időszak végén új vízterület jelent meg a szerződésekben. Míg 2020-ban 51 900 négyzetméter szárazföldi terület szerepelt a nyilvántartásban, 2025-ben ez már 72 563 négyzetméter volt. Igaz, a nagyjából két hektáros növekedéshez itt a vízfelület bérlése is hozzájárult.

A második legnagyobb területnövekedés Sarudon történt. A kikötő területe 85 580 négyzetméterről 99 910 négyzetméterre nőtt – ezt itt a szárazföldi terület növekedése okozta, a kikötőhöz tartozó vízterület ugyanakkor a teljes időszakban változatlan maradt.

Grafika: Qubit

De szinte minden kikötőt növekedés jellemezte az elmúlt években. Ahogy az ábrákon látszik, csak Tiszanánán és Tiszavalkon nem történt érdemi változás. Tiszanánán végig 66 231 négyzetméter szárazföldi terület szerepelt a szerződésekben, míg Tiszavalk esetében a kikötő teljes területe változatlanul 4000 négyzetméter maradt.

A kikötőkhöz a területet bérbeadó KÖTIVIZIG a megkeresésünkre azt írta, hogy a területhasznostás esetében mindig szem előtt tartják a fenntartható vagyongazdálkodást és a nemzeti vagyonnal való felelős és átlátható gazdálkodást.

Épületek a parti sávban

A kikötők területének növekedése azonban nemcsak önmagában a nagyobb és intenzívebb tóhasználat miatt okoz problémákat. Egyes esetekben az is felmerült, hogy a fejlesztések vagy az azok nyomán kialakult állapotok mennyiben egyeztethetők össze a természetvédelmi és vízügyi szabályokkal.

Erre példa az abádszalóki kikötő ügye – annak érdekében, hogy ezt megérthessük, az állami szervekhez fordultunk. Arról van szó, hogy a kikötő területén, illetve közvetlen környezetében (a tóparton és részben a vízfelületen) olyan épületek állnak, amelyek látszólag nem a hajózás vagy a vízgazdálkodás céljait szolgálják, hanem inkább üdülési vagy turisztikai funkciót töltenek be. Ezt 2026-ban készült műholdfelvételek is alátámasztják.

Forrás: Forrás: Google Earth/Google Maps

A nagyvízi meder és a parti sáv használatára vonatkozó szabályok szigorúan megszabják, hogy milyen építmények húzhatók fel a víz közelében. A vonatkozó, 83/2014. (III. 14.) kormányrendelet értelmében a tavak mentén egy hatméteres védett parti sávot kell szabadon hagyni, amely biztosítja az árvízvédelmi feladatok ellátását és a természetes partvonal védelmét. A hatóság semmit nem reagált arra, hogy ezt a szabály betartják-e, és a műholdkép alapján is maradnak kétségek efelől. Mivel a parti sáv védelmének célja az árvíz- és természetvédelmi érdekek érvényesítése, a bejelentő szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy a kikötő területén, illetve annak közvetlen környezetében található épületek milyen jogcímen és milyen engedélyek alapján létesülhettek.

Több hatósági áttételt követően végül a területet kezelő KÖTIVIZIG arról adott tájékoztatást, hogy a korlátozások ellenére az építmények jogszerűen állnak a parti sávban, mert kaptak rá engedélyt. Ezt azzal indokolták, hogy az építmények nem rontják a Tisza árvízlevezető képességét, nem akadályozzák az árvíz és a jég levonulását. Válaszukban arra nem tértek ki, hogy vizsgálták-e az építmények egyéb környezetterhelő hatását. Az engedélyező hatóságként eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal vízvédelmi és vízügyi osztálya pedig azt írta, hogy a kikötő és épületeinek vízjogi engedélyezése során vizsgálták ezeknek az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását. Szerintük az elvégzett vizsgálatok és a mederkezelési terv alapján az érintett folyószakasz áramlási holttérnek minősül. Az áramlási holttér pedig olyan területrész, ahol árvíz idején sincs érdemi nagysebességű áramlás, hanem elsősorban tározási szerepe van – mondják. Arra hivatkoznak, hogy a kormányrendelet nem tiltja bizonyos építmények elhelyezését, sőt tartalmazza az egyes levezető sávok – köztük az áramlási holttér – építési követelményeit is.

Az ügy azonban a hatósági válaszokkal sem zárult le. Megkerestük a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettest, a zöld ombudsmant is, és annak vizsgálatát kértük, hogy a kifogásolt helyzet és a hatósági eljárás megfelel-e az Alaptörvény P) cikkéből fakadó, a természeti erőforrások védelmére vonatkozó állami kötelezettségeknek, valamint a XXV. cikkben biztosított, a közérdekű bejelentések megfelelő kivizsgálásához fűződő alkotmányos követelményeknek. Az ombudsmani vizsgálat jelenleg is zajlik.

Az eset mindenesetre jól mutatja, hogy a Tisza-tó kikötőinek bővülése olyan területhasználattal is jár, amely komoly kérdéseket vet fel. A terjeszkedés olyan területeket is érinthet, ahol egyszerre kellene érvényesülniük a turisztikai, a gazdasági, a természetvédelmi és az árvízvédelmi szempontoknak. Éppen ezért különösen fontos, hogy az ilyen beruházások és területhasználatok átlátható módon, a környezetvédelmi szabályok következetes érvényesítésével valósuljanak meg. A Tisza-tó használatának fokozódása ezt veszélyezteti.

Forrás: Facebook/Szabics Kikötő és Szabadidőpart

Csala szerint a kikötők hangulata és beépítettsége erősen eltér egymástól. A tiszavalki kikötő természetközelinek mondható, míg mondjuk a tiszafüredi Szabics kikötőben újabb és újabb mesterséges vízi utak és öblözetek születnek, ami nyilvánvalóan az ártéri élővilág felszámolásával jár – mondja.

Zátonyerdő

A kikötők terjeszkedése ráadásul nem elszigetelt jelenség. A Tisza-tó térségében egyre nagyobb léptékű turisztikai és ingatlanfejlesztések jelennek meg, amelyek tovább növelik a természetes vízpartokra nehezedő nyomást.

Ennek egyik leglátványosabb példája a Poroszló határában épülő úgynevezett horgászfalu. A beruházás tervei szerint egy mintegy 15 hektáros területen közel 200 vízparti telket alakítanának ki, amelyek különlegessége, hogy nemcsak közúton, hanem a Kis-Tisza medrében kialakított csatornarendszeren keresztül, csónakkal is megközelíthetők lennének. A telkekhez saját kikötő tartozna, az épületek pedig az árvízi kockázatok miatt cölöpökre emelve készülnének el. Az építkezés helyén néhány éve még ártéri erdő volt.

Horgászfalu a Tisza-tóban – Natura 2000 hatásbecslés dokumentáció Forrás: Heves Vármegyei Kormányhivatal

A fejlesztők megbízásából készült környezeti hatástanulmány maga is elismeri, hogy a beruházás jelentősen átalakítja a terület élőhelyeit, és egyes élőhelyek megszűnésével jár. A tanulmány ugyanakkor arra a következtetésre jut, hogy a beavatkozás összességében elfogadható: részben azért, mert a területen nagy arányban találhatók inváziós fafajok, részben pedig azért, mert a beruházás szerintük rekreációs és turisztikai szempontból új értéket teremt.

A beruházás helyszíne különösen érzékeny természeti környezetben található. A Tisza-tó és a Hortobágy térsége a Natura 2000 hálózatba tartozik, vagyis európai uniós természetvédelmi oltalom alatt áll. Bár a fejlesztők szerint a projekt megfelel a természetvédelmi előírásoknak, a beruházás jól érzékelteti azt a feszültséget, amely a térség turisztikai hasznosítása és természeti értékeinek megőrzése között egyre gyakrabban jelentkezik.

Csala azt mondja, hogy a Zátonyerdő területe letarolt, holdbéli táj a Natura 2000-es ártéri erdő közepén. Szerinte a legnagyobb veszteség az lenne, ha a projekt megvalósulása annak példájává válna, hogy ügyes jogászkodással a legszigorúbb környezetvédelmi előírások alól is ki lehet bújni.

A kikötőterületek bővülése, az abádszalóki kikötő miatt indult ombudsmani eljárás és a Poroszlóra tervezett horgászfalu ugyan különálló ügyek, mégis ugyanabba az irányba mutatnak: a Tisza-tó jövőjével kapcsolatban ma már nem pusztán az a kérdés, hogy milyen fejlesztések valósulnak meg, hanem az is, hogy hol húzódik az a határ, amelyen túl a tó elsődleges funkciója – egy kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező vizes élőhely megőrzése – háttérbe szorul a turisztikai és ingatlanfejlesztési érdekek mögött.