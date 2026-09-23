Közel fél millióra emelkedhet az El Niño okozta halálesetek száma februárig

A klímaváltozás okozta szélsőséges és egyre melegebb időjárás világszerte megnövelte a hőséggel összefüggő halálesetek arányát: az eddigi tapasztalatok alapján a klímakutatók arra figyelmeztettek, hogy az idén történelmi mértékben felfokozódó El Niño összesen mintegy 450 ezer ember halálát eredményezheti februárig – írja a New Scientist. A Chicagói Egyetem Climate Impact Labja által készített friss jelentés a hőhullámok és az érintett területeken előforduló halálesetek összefüggéseit vizsgálta: ez a statisztika egy U-alakú görbét mutatott, vagyis szélsőséges hidegben vagy hőségben több haláleset történik, mint a kiegyensúlyozott időjárási viszonyok között. Ugyanakkor ez a görbe annak függvényében változhat, hogy az érintett régiók milyen mértékben alkalmazkodnak a megváltozott időjárási viszonyokhoz.

A kutatók az Európai Középtávú Időjárás-előrejelzési Központ (ECMWF) szezonális előrejelzését kombinálták egy 2022-es tanulmány becsléseivel: a klímaváltozáshoz kapcsolódó halálesetek statisztikáit felmérő tanulmány több mint 24 ezer régióra osztotta a világot, amelyekben évtizedekre visszamenőleg vizsgálta a hőmérséklet és a halálozási arányok tendenciáit. A Climate Impact Lab összesített előrejelzései azt mutatták, hogy a trópusi Csendes-óceán rendszeresen ismétlődő természeti jelensége a szeptembertől februárig tartó időszakban további 240 ezer hőséghez kapcsolódó halálesetet hoz magával. Ehhez a számhoz kell hozzáadni az El Niñoval járó hirtelen időjárás változás június óta okozott haláleseteinek számát. A jelentés szerint a legsúlyosabb következményekre Nigériában kell felkészülni, ahol több mint 30 ezer többlethalálesetet jósoltak a kutatók a következő félévben. Ráadásul India, Brazília és Indonézia is jelentősen kitett az El Niño hatásainak.

Az eredményeket Christopher Callahan, az Indiana University Bloomington munkatársa is értékelte a New Scientistnek: „az El Niño a világ nagy részén nagyon magas hőmérsékleteket fog hozni, és a hőség és a halálozás közötti összefüggés világszerte következetes és megbízható”. Ráadásul a kutató szerint a becsült szám még magasabbra szökhet a következő hat hónapba, ugyanis az előrejelzések kizárólag a hőség okozta következményekre vonatkoztak. Callahan szerint „az El Niño hatással van az indonéziai erdőtüzekre, a dél-amerikai fertőző betegségekre, az Egyesült Államok nyugati részén bekövetkező áradásokra és így tovább. Így a teljes halálos áldozatszám magasabb lehet”. A kormányoknak időben fel kell készülniük az károk csökkentésére: „reméljük, hogy ez az információ felhasználható, és hogy a döntések alapján időben előre lehet hozni az erőforrások biztosítását” – mondta a New Scientistnek Emily Grover-Kopec, a Rhodium Group munkatársa és a tanulmány társszerzője .

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