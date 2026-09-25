Favakcinákkal, gőte bőrkezelésekkel és génszerkesztett lepkékkel küzdene a klímaváltozás ellen a brit ARIA kutatásfinanszírozási ügynökség

Kőrispusztulás elleni vakcinák, gőte bőrkezelések és génszerkesztett fecskefarkú lepkék szerepelnek aközött a 14 klímaadaptációs projekt között, amikre pénzt adott a brit ARIA (Advanced Research and Innovation Agency) kutatásfinanszírozó ügynökség a Guardian hétfői cikke szerint.

Az ARIA 54 millió fontos (22,9 milliárd forint) programjának célja annak megvizsgálása, hogy a biotechnológia képes-e felgyorsítani a vadon élő fajok adaptációját és ezzel segíteni a sikeres alkalmazkodásukat olyan kockázatokhoz, mint a globális felmelegedés vagy új fertőző megbetegedések megjelenése.

A 14 nyertes kutatócsoport a következő két évben 30 millió font támogatást kap majd, hogy olyan biotechnológiai eszközöket fejlesszenek, ami segíthet megvédeni brit őshonos fajokat, köztük az angol kocsányos tölgyet, valamint olyan kulcsfontosságú beporzókat, mint a földi poszméh, mondta Yannick Wurm, az ARIA gyorsított adaptációs programjának vezetője és a Queen Mary Egyetem evolúciógenomikai professzora.

A földi poszméh (Bombus terrestris) Fotó: OLA JENNERSTEN/TT News Agency via AFP

A klímakrízis és az emberi tevékenység következtében Wurm szerint a természetes környezetek olyan gyorsan változnak, amikhez sok faj már nem tud elég gyorsan adaptálódni. A program így annak feltérképezésére tesz kísérletet, hogy miként használható felelősségteljes módon a biotechnológia arra, hogy segítsük a vadon élő növényeket és állatokat megbirkózni az őket érő kihívásokkal. A projekt hagyományos természetvédő intézkedésekkel párhuzamosan kíván működni, hogy azokat kiegészítve, újfajta precíziós eszközöket adjon a természetvédők kezébe, amiket Wurm a covidjárvány során alkalmazott mRNS-vakcinákhoz hasonlít.

Chris Thomas, a Yorki Egyetem Leverhulme Antropocén Biodiverzitási Központjának alapítója szerint az ARIA által finanszírozott projektek potenciálisan értékes eszközöket hozhatnak létre egy olyan időszakban, amikor számos faj és ökoszisztéma küzd aszállyal, kórokozókkal és más fenyegetésekkel. A kutató, aki nem vesz részt ARIA programokban, a kétéltűek bőrét megtámadó gombás fertőzések elleni kezelések kifejlesztését különösen indokoltnak nevezte, ugyanis a kitridgombás fertőzések több mint 500 kétéltűfaj populációinak csökkenését okozták.

Az ARIA kutatásfinanszírozási ügynökséget 2023-ban az amerikai fejlett kutatási projektek ügynöksége (ARPA) mintájára hozták létre Dominic Cummings, Boris Johnson akkori brit miniszterelnök főtanácsadójának javaslatára – ahogy ezt tavalyi cikkünkben részletesebben bemutattuk. Az ARIA célja, hogy megtérülés szempontjából magas kockázatú, de magas haszonnal kecsegtető tudományos és technológiai fejlesztéseket finanszírozzon, amik potenciálisan áttörésekhez vezethetnek.