Pályára állították a Google első AI-műholdját

Föld körüli pályára állt és megfelelően működik a Google első AI-műholdja, ami csütörtökön utazott a világűrbe a SpaceX Falcon–9 rakétáján – közölte a keresőóriás.

A prototípus AI-műholdat a Google a Planet földmegfigyelő műholdakat üzemeltető céggel együtt építette meg, amivel az a céljuk, hogy kitapasztalják, hogyan vészeli át a hardver az indítást, és miként viselkednek TPU-knak nevezett AI-chipjeik az űrbeli sugárzási körülmények között. Emellett azt is kipróbálják, hogy a radiátoros hűtési rendszerük mennyire hatékony – az űrbeli AI-műholdak chipjei ugyanis a földi adatközpontokban található társaikhoz hasonlóan jelentős hűtési igénnyel bírnak.

A Google Project Suncatcher műholdjának prototípusa Fotó: Google

A műholdat a Google Suncatcher projekt keretében indították el, amivel a Google azt tervezi kideríteni, hogy lehetséges-e a világűrbe nagyléptékű AI-infrastruktúrát telepíteni. Ahogy januárban megírtuk, a Google mellett Elon Musk és más techvezérek is érdeklődnek az adatközpontok világűrbe helyezése iránt. A szerverek tömegeit rejtő földi adatközpont csarnokokkal ellentétben ezek olyan, több ezer műholdból álló konstellációk lehetnek, mint a SpaceX műholdasinternet-szolgáltatást biztosító Starlink-je.

A Google 2027-ben további két műholdat tervez pályára állítani, amik nagy sávszélességű lézerkommunikációs rendszerükkel tesztelik majd, hogy tényleg lehetséges-e az AI-műholdak hálózatba kötése. Ha igen, akkor a cég egyenként több tucat TPU-val szerelt, hálózatba kötött műholdjai AI-modellek tanítására és kiszolgálására képes hálózatot alkothatnak, kiegészítve és egyszer talán kiváltva a földi adatközpontokat.