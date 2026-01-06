Nem akkora őrültség a techmilliárdosok legújabb álma, a mesterséges intelligencia világűrbe költöztetése

A Starlinkhez hasonló AI-műholdrendszereken keresztül valósulhat meg Elon Musk és több más techmilliárdos legújabb álma, a mesterséges intelligencián (AI) alapuló szolgáltatásokat működtető adatközpontok világűrbe költöztetése.

Miközben soha nem látott ütemben pörög a chatbotokat kiszolgáló földi adatközpontok építése az Egyesült Államokban, és az AI-cégek több százmilliárd dollárt ölnek az AI-infrastruktúrába, komoly kihívást jelent az adatközpontok energiaellátása és környezeti lábnyoma, valamint a helyi közösségekre mért hatásuk is egyre több tiltakozást vált ki.

Így érthető, hogy az AI-ipar egyre több szereplője azon dolgozik, hogy az AI-modellek tanításához és futtatásához szükséges chipeket a jövőben a világűrbe telepítsék, ahol működtetésükhöz szinte korlátlan energia áll rendelkezésre – igaz, a koncepcióval szemben kritikus szakértők szerint erre még nem áll készen a technológia, és az tisztán gazdasági szempontból egyébként sem érné meg.

A Starlink adta Musknak az inspirációt

Ahhoz, hogy az űrbeli adatközpontok 2025 végére egyáltalán komolyan felmerülhessenek, két dolog kellett: a világűr hozzáférhetőbbé válása a SpaceX és a Blue Origin részben újrahasználható rakétáin keresztül, valamint a SpaceX űrinternetes Starlink műholdkonstellációjának sikere, amely ma már több mint 9000 műholdból áll. Ez utóbbi volt az, ami miatt Musk – aki a Grok chatbotot fejlesztő xAI cégén, valamint az Optimus emberszerű robotokon dolgozó Teslán keresztül vastagon benne van az AI-versenyben – elkezdett hinni abban, hogy egy hasonló, decentralizált műholdhálózat a jövőben kiegészítheti, vagy akár ki is válthatja a földi adatközpontokat.

Elon Musk (bal oldalt) a Starship űrrakéta működését magyarázza Donald Trump megválasztott elnöknek 2024 novemberében Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

És úgy tűnik, a SpaceX vezérigazgatója az AI-műholdhálózat megvalósítására hajlandó feltenni a világ vezető űrcégének jövőjét, és kockáztatni marsi álmait is. December elején a Wall Street Journal és a Bloomberg is arról számoltak be, hogy a jelenleg magántulajdonban lévő vállalat 2026-ban a tőzsdére mehet, aminek során több mint 30 milliárd dollárnyi tőkét kívánnak bevonni. Musk sokáig ellenezte a SpaceX tőzsdei bevezetését (IPO), az ArsTechnica szerint azért, mert nem élvezte a Teslát övező nyilvános figyelmet, és attól tartott, hogy a megtérülést váró befektetők érdekei nem egyeztethetők össze végső céljával, a Mars benépesítésével.

Az űrbeli AI-adatközpontok építésébe a SpaceX módosított, harmadik generációs, Starlink V3 műholdakkal szállna be, amelyek megépítéséhez és pályára állításához kell majd a jövő évi tőkebevonás. Musk októberben arról írt az X-en, hogy az első AI-műholdakhoz elegendő lehet az egymással lézereken keresztül kommunikáló, V3-as műholdak felskálázása. A V3-as Starlink-műholdak, amiket jövőre állíthat először pályára a Starship űrrakéta, a mostani Starlink V2-eseknél lényegesen nagyobb napelemtáblákkal bírnak, és náluk jóval több adatforgalmat képesek lebonyolítani. Decemberben Musk szokásához híven még tovább ment, és egészen futurisztikus víziót vázolt föl holdi AI-műhold-gyárakról, és az AI-műholdakat az égitest felszínéről Nap körüli pályára állító elektromágneses sínágyúkról, amelyekkel szerinte döbbenetes, 100 terrawattnyi számítási kapacitást lehetne nyerni évente.

A Starlink V3-as műholdjai jóval nagyobbak a mostani, V2-es űreszközöknél Illusztráció: SpaceX

Nem Musk az egyetlen, aki űrbeli adatközpontokban gondolkodik. Jeff Bezos, az Amazon alapítója és ügyvezető elnöke októberben azt jósolta, hogy a következő 10-20 évben gigawattos kapacitású adatközpontok épülhetnek a világűrben. Eközben a világ legértékesebb vállalata, az AI-chipgyártó Nvidia a Starcloud startupot támogatja, amelynek célja nagy űrbeli adatközpontok létrehozása. Ezek első prototípusát – a H100-as Nvidia grafikus kártyát szállító Starcloud–1 műhold képében – novemberben állították pályára. Az űrbeli adatközpontok iránt a ChatGPT-t kifejlesztő OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman, valamint a mesterséges intelligencia terén vezető szerepre törő Google is érdeklődik, és a keresőóriás saját AI-chipjeivel működő első prototípus AI-műholdat 2027-ben kívánja feljuttatni.

Napfény van bőven, de működhet-e az AI-műholdkonstelláció?

Amellett, hogy az űrbeli adatközpontok – ha legyártásukat és fellövésüket nem számoljuk – nem okoznának közvetlenül környezeti terhelést, és nem tudnák ellehetetleníteni őket a lakossági tiltakozások, támogatóik leginkább a világűrben korlátlanul rendelkezésre álló energiára hivatkoznak, mint a legnagyobb előnyükre.

A SpaceX nagy riválisát, a Blue Origin űrcéget megalapító Bezos szerint a folyamatosan elérhető napenergia miatt az űrbeli adatközpontok idővel lekörözhetik a földi adatközpontok teljesítményét. „Ezeket az óriási AI-tréning klasztereket jobb lesz az űrben megépíteni, mert ott a napenergia a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Nincsenek felhők, eső, vagy időjárás” – mondta Bezos, aki szerint a következő néhány évtizedben le tudják nyomni a költségek tekintetében a földi adatközpontokat.

Jeff Bezos a Blue Origin űrcégének New Shepard rakétája előtt 2015-ben Fotó: HO/AFP

Az olyan, alacsony Föld körüli pályán keringő eszközök, mint a Starlink vagy az Amazon Kuiper műholdjai, keringési idejük több mint harmadát töltik földárnyékban, és a működésükhöz szükséges energiát ezalatt a napelemek által feltöltött akkumulátorok biztosítják. Ezt ugyanakkor lehet optimalizálni: a Google Suncatcher néven futó rendszerének AI-műholdjai a cég kutatói szerint egy olyan Föld körüli, napszinkron pályán keringenének, amely maximalizálná azt az időtartamot, amíg napfény éri őket.

De képes lehet-e egyáltalán egy ilyen, decentralizált műholdhálózat az AI-modellek összehangolt tanítására és kiszolgálására? Ehhez a műholdaknak nagyon nagy sávszélességgel kellene kommunikálniuk egymással a Google szakemberei szerint. Bár optimisták, hogy a földi teszteken elért 1,6 Tbps (terabit per másodperc) sebességet fel lehet húzni a rendszer működéséhez szükséges 10-20 Tbps-re, ehhez a hálózat műholdjainak nagyon közel, 1 kilométeren belül kell majd repülniük egymáshoz.

Az is kérdés, hogy egyáltalán miként lehetne realisztikusan elegendő AI-chipet pályára állítani (az OpenAI például közel egymillió AI-chipet használ különböző adatközpontokban a ChatGPT fejlesztésére és működtetésére), és ezek meddig bírnák a Föld körüli pályán őket érő sugárzást. Ahhoz például, hogy a Suncatcher hálózat megérje, a Google TPU-kkal felszerelt műholdaknak legalább öt évig kellene működniük.

Irreálisnak tűnnek a nagy űrbeli adatközpontok

A New Scientist nemrég amellett érvelt, hogy nem lesznek egyhamar űrbeli AI-adatközpontok, legalábbis a földi létesítményekre hajazó, centralizált formában. „Kutatói szempontból az űrbeli adatközpontok messze nincsenek még kész az üzemszerű működésre” – mondta a lapnak Benjamin Lee, a Pennsylvaniai Egyetem kutatója. Lee szerint a sok AI-chip ellátásához egy űreszköznek óriási napelemekre lenne szüksége, ráadásul a chipek által kibocsátott hőt nem lenne könnyű elvezetni.

A világűrben ugyanis nincs levegő, így az elektronikai eszközök hűtését ventilátorok helyett komplex, a hőt hősugárzáson keresztül leadó radiátoros rendszerekkel kell megoldani. Ennek elméletben nincs akadálya, hiszen ilyen, ammónia hűtőközeget keringető radiátorok látják el ma a Nemzetközi Űrállomás (ISS) hűtését is. Csakhogy ezeknek a radiátoroknak nemcsak a mérete, hanem a tömege is elég nagy.

A Nemzetközi Űrállomást hűtő radiátorok majdnem akkorák, mint az űrállomás hatalmas napelemtáblái Fotó: NASA

„Négyzetkilométernyi területre lesz szükség külön-külön az energiaellátáshoz és a hűtéshez – mondta Lee. – Ezek a létesítmények elég gyorsan nagyra nőhetnek. Amikor 1000 megawattos kapacitásról beszélünk, az a világűrben sok területet igényel”. Az Nvidia által támogatott Starcloud 5000 megawattos adatközpontokat kíván a világűrben építeni, amik 16 négyzetkilométeres mérete az ISS napelemtábláinak 400-szorosa lenne. A műholdkonstellációkkal ugyanakkor a probléma megkerülhető lehet. Scott Manley asztrofizikus és tudományos ismeretterjesztő youtuber például friss videójában amellett érvelt, hogy a mostani Starlink műholdak működése a bizonyíték arra, hogy annyi AI-chip hűtése, amennyit egy ilyen műhold el tud látni energiával, nem okozna komoly kihívást.

Persze nem biztos, hogy amikorra ténylegesen elérhetővé válnak az űrbeli adatközpontok, a mesterséges intelligenciának szüksége lesz az általuk biztosított hatalmas számítási kapacitásra – akár mert az AI-modellek fejlődése nem skálázódik tovább úgy a számítási kapacitás növekedésével, ahogy fejlesztőik várták, akár mert sikerül a modellek képességeit más úton, vagy új típusú AI-chippekkel növelni. „Tényleg elképzelhető, hogy az [AI-modellek] tréningigényei tetőznek vagy ellaposodnak, és ezzel együtt a gigantikus, nagy lépétékű adatközpontok iránti kereslet is eléri a maximumát, és stabilizálódik” – mondta Lee.

A Blue Origin részben újrahasználható New Glenn rakétájának második fellövése, 2025 októberében, ami után a rakéta első fokozata sikeresen visszatért a cég drónhajójára Fotó: MANUEL MAZZANTI/NurPhoto via AFP

2025-ben az Egyesült Államok indította a világ űrrakétáinak több mint 60 és a feljuttatott rakománytömeg 85 százalékát. Ezek az arányok a következő években a Starship szolgálatba állásával a kínai űrprogram fejlődése ellenére is megmaradhatnak, vagy tovább nőhetnek az USA javára. Emiatt ha az AI-műholdkonstellációk ténylegesen megvalósulnak, működnek, és az AI-modellek teljesítménye tovább nő a számítási kapacitással, a jelenleg elrugaszkodott ötletnek tűnő űrbeli adatközpontok a mostaninál is nagyobb előnyhöz juttathatják az USA-t a mesterséges intelligencia terén, amit az ország ki is kíván használni a tudományos és technológiai fejlesztéseinek felgyorsítására.