Az USA is ellenőrzi az orosz egészségügyi helyzetet egy laboratóriumi dolgozó pestisgyanús halálesete után

Kelet-Szibériában, az oroszországi Irkutszk régióban 189 embert tartanak megfigyelés alatt a hatóságok, miután az irkutszki pestis-kutató intézet egyik alkalmazottjánál „ismeretlen etiológiájú tüdőgyulladást” diagnosztizáltak az orosz közegészségügyi felügyelet vasárnapi bejelentése szerint: a nő néhány napon belül elhunyt – írja a CNBC. Az egészségügyi hatóságok nem erősítették meg, hogy a kutató halálát pestis okozta volna, és a hivatal szerint a kiterjesztett vizsgálatok sem mutattak ki a nő munkájához kapcsolódó mikroorganizmusokat.

A helyi jelentések szerint ugyanakkor Daria Shipilova szeptember 25-én az Irkutszk régió egyik pestis-kutató intézetében eltörte a tüdőpestis kórokozóját tartalmazó egyik kémcsövet. Ezután Shipilovát szeptember 29-én súlyos tüdőgyulladás tüneteivel kórházba szállították, majd a nő október 1-ről 2-ra virradóra elhunyt – írja az Axios. Alekszej Csidenov, a szomszédos Burjátföld köztársaságának kormányzója azt mondta, hogy a nő a pestis egy meg nem határozott változata miatt vesztette életét.

Shipilova halála után a hatóságok karantént rendeltek el a térség több egészségügyi intézményben is, ahol olyan érintetteket helyeztek orvosi megfigyelés alá, akik potenciális kontaktszemélyek lehetnek. Igor Kobzev, Irkutszk kormányzója a Telegramon jelentette be pénteken, hogy a megfigyelés alatt álló érintettek nem mutatták betegség jeleit, és a tesztjeik is negatívak lettek. Ugyanakkor az Axios értesülése szerint a Fehér Ház „figyelemmel kíséri az Oroszországban felmerült feltételezett pestis-esetről és az ahhoz kapcsolódó karanténintézkedésekről szóló jelentéseket” – nyilatkozta a lapnak a Trump-adminisztráció egyik képviselője.