Ruhát fejlesztettek az eprek számára, az új találmány megháromszorozhatja a termést

Forradalmasíthatja az epertermesztést az Észak-Karolinai Egyetem egy új fejlesztése, az a Plant Armor névre keresztelt szövet, amivel laboratóriumi körülmények között egy-egy növény átlagosan 3,56-szor több termést hozott, mint azok, amelyet nem takartak le az anyaggal.

A termés háló nélkül és hálóval Fotó: Gabriel Olawuyi

Az eredetileg az amerikai hadsereg számára kikísérletezett 3D-nyomtatott szövetet eredetileg katonai célokra szánták, a mezőgazdasági felhasználását is éppen csak ki szerették volna próbálni. Gabriel Bamidele Olawuyi, a kutatás eredményeit publikáló tanulmány vezető szerzője szerint eredetileg nem is számítottak ekkora sikerre, azt feltételezték, hogy az anyag leárnyékolja a növényeket, így a termés mennyisége csökkenni fog – igaz, a kártevők viszont nem férnek hozzá a gyümölcshöz.

Csodaanyag

Ehhez képest a Plant Armor felhasználása teljes sikertörténetnek tűnik: az anyag átengedi a napfényt és a vizet, hagyja szellőzni a növényt és védi a gyümölcsöt, sőt, a tesztek alapján úgy tűnik, hogy a földet is segít nedvesen tartani anélkül, hogy gombásodna. Az anyaggal letakart növények ráadásul hamarabb is fordultak termőre, mint azok, amelyeket szabadon hagytak.

Olawuyi szerint a következő lépés a termék szabadföldi kipróbálása lesz, illetve annak a vizsgálata, hogy az epren kívül még milyen gyümölcsöknél lehetne alkalmazni a technikát. Ha szélesebb körben elterjed a használata, a Plant Armorral Olawuyi szerint csökkenthető lenne a rovarirtók használata, illetve a vízfelhasználás is, ezzel pedig mérsékelni lehetne a termesztés környezeti lábnyomát is.