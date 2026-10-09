Ökoszabotázs: meg lehet-e győzni a láncfűrészt?

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Gajdos László, az új kormány élő környezetért felelős minisztere szeptember végén bejelentette, hogy a májusban bevezetett fakitermelési moratóriumot szeptember 30-i lejárta után nem hosszabbítják meg. A tilalmat a minisztérium felállásakor vezették be, azzal az ígérettel, hogy az állami erdőgazdálkodást a profitközpontúság helyett végre ökológiai alapokra helyezik. A lejárat előtt napokkal több természetvédelmi szervezet – köztük a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület – nyílt levélben kérte a hosszabbítást mindaddig, amíg a védett és Natura 2000-es állami erdőket jogszabály nem védi a fakitermeléssel szemben. A kormány a moratórium lejártának napján mondta ki a nemet.

A hír hallatán sokan elkeseredtek, mert úgy érzik, hogy az új kormány egyik legszerethetőbbnek tűnő minisztere cserben hagyta az erdők sorsáért aggódó állampolgárokat. Azzal kapcsolatban is lehetnek félelmeink, hogy ezt a döntést vajon még milyen hasonlóak fogják követni.

A természet jogszerű pusztítása láttán felmerül a kérdés: mit tehetünk? A válaszok, amiket ismerünk, a petíciónál és a bejelentett demonstrációknál véget érnek. Az elmúlt évtizedekben sokszor tapasztalhattuk, milyen nehéz ezekkel az eszközökkel érdemi változást elérni. Az erdővédelem ügye ráadásul nem olyan, ami az internetadóhoz vagy a gyerekvédelemhez hasonlóan tízezreket vinne utcára.

Előre szeretném leszögezni, hogy nem vagyok sem erdőmérnök, sem erdőökológus, sem természetvédelmi szakember. Környezeti etikával is foglalkozó filozófusként azokat az értékválasztásokat és előfeltevéseket szeretném megvizsgálni, amelyek meghatározzák az erdőkről folyó szakmai és politikai vitákat. Főleg az észak-amerikai természetvédelmi törekvések és környezeti etika hazánkban kevéssé ismert radikális megközelítéseinek bemutatásával magát a kérdésfelvetés módját szeretném szemügyre venni. Mit veszítünk szem elől, ha az erdőkről kizárólag az erdőgazdálkodás által kijelölt kereteken belül vitázunk? Ha pedig a tömeges nyomás nem működik, elgondolható-e a legális tiltakozáson túli közvetlen cselekvés, és mit mondhatunk ennek morális igazolhatóságáról?