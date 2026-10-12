Lehet minden érme mellett pontosan száz forint?
319. feladvány: Száz forintot érő szomszédok
Öt-, tíz-, húsz- és ötvenforintos érméket le lehet-e helyezni egy asztallapra, lapjukra fektetve, átfedés nélkül úgy, hogy mindegyik érmét pontosan 100 forintnyi érme érintsen összértékben? Mind a négy címletből legalább egynek szerepelnie kell az elrendezésben, egyébként bármennyi használható.
Tipp
Nem csak teljesen forgásszimmetrikus megoldásokban gondolkozhatunk!
Megoldás
Több megoldás is lehetséges. Alább látható az egyik. Ha neked van más – ettől lényegesen különböző – megoldásod, fotózd le és küldd be az eszventura@qubit.hu e-mail címre.
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