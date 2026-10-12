Lehet minden érme mellett pontosan száz forint?

319. feladvány: Száz forintot érő szomszédok

Öt-, tíz-, húsz- és ötvenforintos érméket le lehet-e helyezni egy asztallapra, lapjukra fektetve, átfedés nélkül úgy, hogy mindegyik érmét pontosan 100 forintnyi érme érintsen összértékben? Mind a négy címletből legalább egynek szerepelnie kell az elrendezésben, egyébként bármennyi használható.

Tipp Nem csak teljesen forgásszimmetrikus megoldásokban gondolkozhatunk!

Megoldás Több megoldás is lehetséges. Alább látható az egyik. Ha neked van más – ettől lényegesen különböző – megoldásod, fotózd le és küldd be az eszventura@qubit.hu e-mail címre. Illusztráció: Gáspár Merse Előd

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Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.