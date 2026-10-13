Fénnyel vezérelhető tetoválásokat fejlesztettek ki

Eltüntethetővé válhatnak a tetoválások az újonnan kifejlesztett PhotoTat tintával, aminek láthatósága fénnyel vezérelhető – írta meg pénteken a New Scientist.

Carson Bruns, a Coloradói Egyetem (Boulder) kutatója és kollégái olyan fotokróm nanorészecske-alapú tintát fejlesztettek ki, ami bizonyos hullámhosszú fény hatására átlátszó állapotból színesre vált.

„Csak kikapcsolhatod a tetoválást, amikor nem akarod látni, és eltűnik a szemed elől – mondta a lapnak Bruns, a Matter & Light folyóiratban október elején közölt tanulmány egyik szerzője. – Ha soha többet nem akarod látni, csak ne kapcsold be újra.”

Ennek kulcsa a festékpigmentben rejlik. A hagyományos tetoválások és a PhotoTat is olyan permanens pigmentrészecskékből állnak, amiket tűvel juttatnak a bőr irharétegébe. De a PhotoTatnál a festék színét ultraibolya fény alakítja ki, míg erős látható fény eltörli. A ciklus többször megismételhető. Az új tinta 16 színben állítható elő, amikből legalább 300 árnyalatot lehet kialakítani. Viszont az UV-fényre érzékeny tetoválótinta szépséghibája, hogy a napfény is aktiválja, így a tetovált bőrfelületet naptejjel kell bekennünk, ha nem akarjuk, hogy megjelenjen.

A kutatók reményei szerint a PhotoTat orvosi alkalmazásokban is hasznosulhat, például olyan, jelenleg permanensen látható tetoválásoknál, amiket orvosok sugárkezelések során használnak a nyalábok célzására. Bruns szerint a festékanyagot bevonó polimer nem toxikus és régóta használatban van implantátumokban – ugyanakkor a tetoválótinta elérhetővé tétele előtt kiterjedt biztonságossági vizsgálatokat kell majd elvégezni.

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