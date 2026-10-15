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Az európaiak leggazdagabb 1 százaléka 300 milliárd eurónyi klímaadósságot halmoz fel évente

Vajna Tamás
október 15.
gazdaság

Az eredetileg országokra kidolgozott klímaadósság (climate debt) módszertana az „igazságos részesedést” meghaladó kibocsátásokhoz kapcsolódó éghajlati károk pénzügyi értékét becsüli meg. A Greenpeace Közép- és Kelet-Európa megbízásából a német Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft nevű agytröszt ezzel a metódussal az Európai Unió területén élő magánszemélyek, köztük a népesség leggazdagabb 1 százalékát jelentő gazdasági elit kibocsátásnak mértékét mérte fel.

Az október 15-én publikált 50 oldalas jelentés szerint

  • a leggazdagabb 1 százalék vagyonához és befektetéseihez kapcsolódó 301 milliárd eurós klímaadósság mellett további 80 milliárd euró áll fenn, amely a leggazdagabb 1 százalék életmódjához és fogyasztásához kapcsolódik;

  • a klímaadósság nagyrészt a szupergazdagok körében koncentrálódik. Az egyes országokban a leggazdagabb 1 százalék egy főre jutó, vagyonalapú klímaadóssága átlagosan többszörös a leggazdagabb 10 százalék adósságához képest;

  • Málta, Luxemburg, Észtország, Lengyelország és Bulgária szupergazdagjainak körében a legmagasabb a fogyasztásra vetített egy főre jutó klímaadósság, míg Írország, Ausztria, Észtország, Németország és Litvánia jár az élen az elit 1 százalék befektetéseit és vagyonát tekintve;

  • a teljes EU-s klímaadósság mértéke sokkal magasabb lehet, mivel a 301 milliárd eurós becslés a 27-ből csak 24-re vonatkozik, Ciprus, Luxemburg és Hollandia esetében ugyanis a tulajdonjog korlátozott átláthatósága megakadályozza az összehasonlítható számítások elvégzését.

A 2026. október 15-én publikált klímaadóssági jelentés címoldala
Forrás: Greenpeace

Az Under the Surface: The Hidden Climate Debt of Extreme Wealth in the European Union (A felszín alatt: a rendkívüli vagyonból fakadó rejtett klímaadósság az Európai Unióban) címen elérhető látlelet szerint Magyarországon a leggazdagabb 1 százalék tulajdonalapú klímaadóssága a 2022-es adatok alapján évi mintegy 5,5 milliárd euró, vagyis több mint 2000 milliárd forint.

Ugyanakkor a Greenpeace Magyarország sajtóközleménye szerint az ország „klímaváltozással kapcsolatos gazdasági veszteségei az elmúlt 30 év során éves átlagban (...) nagyjából 94 milliárd forintot tettek ki”. A jelentésből az is kiderül, hogy a klímaadósság a vagyon növekedésével meredeken emelkedett Magyarországon: 2022-ben a leggazdagabb 1 százalék becsült egy főre jutó klímaadóssága körülbelül 56 600 euró (20,5 millió forint) volt, ami csaknem nyolcszorosa a leggazdagabb 10 százalékénak. 2010 és 2022 között a tulajdonalapú klímaadósságban a leggazdagabb 1 százalék részesedése 46-ról 63 százalékra nőtt, míg a középső 40 százaléké 17-ről 7 százalékra esett vissza. A magyar sajtóközlemény szerint „megdöbbentő, hogy abszolút értékben a leggazdagabb 1 százalék egy főre jutó kibocsátása 2022-ben körülbelül 6 200-szerese volt a legszegényebb 50 százalékának”.