Az anyák terhesség alatti depressziójának kezelése javíthat az újszülöttek agyi fejlődésén

Alacsonyabb negatív érzelmi reakciókészség fejlődött ki azokban a csecsemőkben, akiknek az anyját kezelték a terhességük alatt kialakult depresszióval – írja egy, a Nature Communications folyóiratban megjelent új tanulmány. Bár korábbi kutatások már kimutatták, hogy a terhesség alatti depresszió hatással van a gyerekek érzelmi és viselkedési jellemzőinek kialakulására, a mostani randomizált klinikai vizsgálat bebizonyította, hogy az anyák terhesség alatti pszichoterápiás kezelése megváltoztatja a gyerekek agyi érzelemszabályozó központját.

A szülés előtti depresszió a várandós nők körülbelül 20-40 százalékát érinti, amivel az egyik leggyakoribb terhesség alatti szövődménynek számít. A kutatók a Care Project nevű randomizált klinikai vizsgálathoz olyan várandós nőket kértek fel, akiknél fokozott depressziós tüneteket tapasztaltak, majd a résztvevőket két csoportba osztották be. Az egyik csoport heti rendszerességgel nyolc ötvenperces interperszonális pszichoterápiás ülésen vett részt, ami a kapcsolatokra és a társadalmi támogatásra fókuszált, míg a kontrollcsoportban lévők a szokásos szülészeti ellátást, a terhesség alatti depresszió kezelésére irányuló pszichoedukációs foglalkozást és a közösségi mentálhigiénés szolgáltatásokról szóló tájékoztatást kapták meg.

A kutatók arra az eredményre jutottak, hogy a terhesség alatt a pszichoterápiás kezelésben részesülő anyák újszülöttjeinek a memóriáért és érzelem szabályozásért is felelős hippokampusza öt százalékos eltérést mutatott azokhoz képest, akiknek a szülője csak a szokásos ellátást kapta várandóssága alatt. Ráadásul az érintett agyterület fejlettsége előre jelezte a csecsemők jobb érzelmi szabályozó képességét hat hónapos korukban. „Az eredményeink arra utalnak, hogy az anya terhesség alatti depressziójának kezelése segíthet a csecsemő agya egészségesebb fejlődési pályájának kialakításában", mondta Elysia Davis, a Denveri Egyetem és a SEED Research Institute pszichológia professzora, a tanulmány levelező szerzője a Medical Xpressnek.