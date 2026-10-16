Előbb mutatták be a világ első repülő autóját, mint hogy kijött volna a GTA 6

Elon Musk a texasi SpaceX rakétafejlesztő és tesztelési központban mutatta be csütörtök este a Tesla Roadster 2-t, ami „magasságszabályozó hajtóművekkel és hátsó főhajtóművekkel rendelkezik, így gyakorlatilag úgy repülhet, mint egy rakéta” – mondta a technológiai milliárdos a sajtónak. A Roadster 2 egy olyan kézzel irányítható jármű, amit a szintén Musk tulajdonában lévő SpaceX űrvállalat által gyártott rakétahajtóművekkel szereltek fel.

A bemutatón a sportautó gyorsulását is próbára tették: a Roadster 2 kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsult fel nulláról közel száz kilométer/órás sebességre (60 mérföld/órára), és a tesztek során az autó egy sor másik Tesla-jármű felett ugratott át a levegőben. A Tesla adatai szerint a Roadster 2 Rocket változatának végsebessége meghaladja a 370 kilométer/órát, a maximum hatótávolsága pedig eléri a több mint 480 kilométert.

Musk a Roadster 2 fejlesztését 2017-ben jelentette be, amit várhatóan a Tesla 2028-ban kezd el gyártani, és az ára meghaladhatja a 200 ezer dollárt, ami körülbelül 65 millió forintnak felel meg. A Tesla weboldala szerint a cég már fogad előrendeléseket a modell Performance, Thrust és Rocket változataira. Ugyanakkor Musk a bemutatón beszédében megjegyezte, hogy „nem vagyok biztos benne, hogy ez minden joghatóságban feltétlenül legális. Nem feltétlenül egy biztonsági szempontból optimalizált autó”.

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