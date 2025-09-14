Holoda Attila: A kormány saját magát cáfolta az új gázüzlettel
Egész nyáron forró téma volt Magyarország energiabiztonsága. A kedélyeket a Barátság kőolajvezetéket is érintő ukrán támadás kavarta fel legjobban, de folyamatos vita volt a szankciókról és az orosz energiahordozókról való leválás állítólagos lehetetlenségéről is. Mindeközben a zöld átállásról is sok szó esik; friss hír, hogy a magyar energiamixben – világelsőként – immár 25 százalék körüli súllyal szerepel a napenergia.
Eközben a héten Szijjártó Péter külügyminiszter – az erősödő geopolitikai nyomástól nyilván nem függetlenül – kissé enigmatikus üzenetében bejelentette, hogy Magyarország egy nyugati partnerrel köt hosszútávú földgázszállítási megállapodást.
Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Holoda Attila energiapolitikai szakértővel, volt energiapolitikáért felelős helyettes államtitkárral a Dollárpapa legújabb adásában. Magyarország energiabiztonsága mellett szó volt az európai földgázpiac hatékonyságáról, az LNG-technológia részleteiről, a legújabb geopolitikai realitásokról, az ukrán hadsereg orosz infrastruktúra ellen intézett támadásainak lehetséges céljairól és az orosz importon való magyar nyerészkedésről is.
- Hogyan néz ki ma Magyarország energiaellátása, honnan jön a gáz és a kőolaj?
- Ha Ausztria és Csehország tudott függetlenedni az orosz szénhidrogénektől, mi miért nem?
- De akkor miért nem olcsóbb a gáz és az üzemanyag nálunk, mint azokban az országokban, amelyek maradéktalanul eleget tesznek a szankciós elvárásoknak?
- Kik és hogyan húznak hasznot az orosz importból? Hogyan csinál a MOL és a magyar állam háborús extraprofitot?
- Kell-e félnünk az ezerforintos benzinártól?
Hallgasd alább:
