Holoda Attila: A kormány saját magát cáfolta az új gázüzlettel

Egész nyáron forró téma volt Magyarország energiabiztonsága. A kedélyeket a Barátság kőolajvezetéket is érintő ukrán támadás kavarta fel legjobban, de folyamatos vita volt a szankciókról és az orosz energiahordozókról való leválás állítólagos lehetetlenségéről is. Mindeközben a zöld átállásról is sok szó esik; friss hír, hogy a magyar energiamixben – világelsőként – immár 25 százalék körüli súllyal szerepel a napenergia.

Eközben a héten Szijjártó Péter külügyminiszter – az erősödő geopolitikai nyomástól nyilván nem függetlenül – kissé enigmatikus üzenetében bejelentette, hogy Magyarország egy nyugati partnerrel köt hosszútávú földgázszállítási megállapodást.

Holoda Attila a Qubit stúdiójában. Fotó: Tóth András/Qubit

Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Holoda Attila energiapolitikai szakértővel, volt energiapolitikáért felelős helyettes államtitkárral a Dollárpapa legújabb adásában. Magyarország energiabiztonsága mellett szó volt az európai földgázpiac hatékonyságáról, az LNG-technológia részleteiről, a legújabb geopolitikai realitásokról, az ukrán hadsereg orosz infrastruktúra ellen intézett támadásainak lehetséges céljairól és az orosz importon való magyar nyerészkedésről is.

Hogyan néz ki ma Magyarország energiaellátása, honnan jön a gáz és a kőolaj?

Ha Ausztria és Csehország tudott függetlenedni az orosz szénhidrogénektől, mi miért nem?

De akkor miért nem olcsóbb a gáz és az üzemanyag nálunk, mint azokban az országokban, amelyek maradéktalanul eleget tesznek a szankciós elvárásoknak?

Kik és hogyan húznak hasznot az orosz importból? Hogyan csinál a MOL és a magyar állam háborús extraprofitot?

Kell-e félnünk az ezerforintos benzinártól?

Hallgasd alább: