Klónozott, génszerkesztett katonai kutyákat fejlesztenek az amerikai hadseregnek

Génszerkesztett és klónozott kutyákat fejleszt az amerikai hadsereg, a rendőrség és a mentőszolgálatok számára a Warhound nevű texasi startup, amely 200 millió dolláros tőkebevonással lépett ki a nyilvánosság elé, írja a Wired. A cég ötletgazdái Palmer Luckey, az Oculus virtuálisvalóság-szemüveg és a katonai technológiákat fejlesztő Anduril alapítója, valamint Ben Lamm, a kihalt állatfajok feltámasztásán dolgozó Colossal Biosciences társalapítója és vezérigazgatója. A befektetők között ott van a Sequoia Capital, az ARK Invest és a CIA által támogatott kockázatitőke-társaság, az In-Q-Tel is, amely korábban a Colossalba is befektetett.

Palmer Luckey, az Oculus és az Anduril Industries alapítója 2023 októberében Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A cég szerint az amerikai hadsereg több mint 2200 kutyás egységének több mint 80 százaléka Európából származik, a nagyjából hároméves kiképzést pedig a kutyák kevesebb mint fele végzi el, így 100 bevethető kutyához mintegy 200-at kell megvásárolni. A Warhound ezen változtatna, és visszaépítené az elit munkakutyák hazai utánpótlását az Egyesült Államokban.

Lamm szerint a cég begyűjtötte az első vérmintákat a legjobban teljesítő katonai, rendőrségi és mentőkutyáktól, amiket klónozni szeretnének, és már az első csoport génszerkesztése is megkezdődött. A kutyák többsége malinois típusú belga juhászkutya lesz, de lesznek köztük labradorok és más juhászkutyák is. Az első kölykök születése 2027 elején várható.

Antwerpenbe érkező banánt szaglászó malinois rendőrkutya Fotó: JONAS ROOSENS/AFP

A génszerkesztés első lépésben az ezeknél a fajtáknál gyakori betegségek, például a csípőízületi diszplázia kiküszöbölésére irányul. Később Lamm a kutyák szaglását is javítaná farkasokból származó szaglóreceptor-génekkel, ami a Colossal génszerkesztett farkasokkal végzett munkájára épülne. A TechCrunch szerint Lamm a kutyákat később akár gyorsabbá és mozgékonyabbá is tenné.

A kutyák az Andurilnál fejlesztett felszerelést, köztük csúcstechnológiás védőmellényt, szem- és hallásvédőt, valamint harctéri helyzetfelismerő szoftvert is kapnak. Lamm szerint ugyanakkor egyelőre nem terveznek kiborgkutyákat, vagyis a testükbe nem építenek be számítógépet. Luckey és Lamm a cég napi működésében nem vesz részt, a vezérigazgató David Spirk, az amerikai hadügyminisztérium korábbi adatügyi vezetője lesz, aki legutóbb a Palantirnél dolgozott. Luckey és az Anduril nem tulajdonos a cégben, a Colossalnak viszont van részesedése.

Hangulatos illusztráció a Warhound oldalán Forrás: Warhound

A bejelentés alapján a Warhound az American Humane állatvédő szervezet iránymutatásai szerint működne, és a nyugdíjba vonuló kutyák a szervezet örökbefogadási programjába kerülnének. A génszerkesztett állatok szabályozása azonban egyelőre nem rendezett, különösen olyan esetekben, ha azokat katonai vagy rendőrségi célra szánják.