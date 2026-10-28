Bebizonyosodott, hogy az autizmussal élő nők súlyosabb menopauzás tünetekkel küzdenek

Az eddigi legnagyobb mintás autista és nem autista emberek tapasztalatait felmérő kutatás több mint 900 résztvevőtől szerzett információkat a menopauzával kapcsolatos tapasztalataikról. Az Autism in Adulthood tudományos folyóiratban megjelent friss kutatáshoz a brit Bournemouth Egyetem kutatói öt héten keresztül követték nyomon a többségében cisznemű nőkből álló csoport életét, akik rendszeresen beszámoltak a közérzetükről és a tüneteik súlyosságáról.

A kutatás eredményei azt mutatták, hogy az autista résztvevőknél nemcsak a menopauza tünetei erősödtek fel a megfigyelt időszakban, hanem a depresszió és a szorongás is gyakoribb volt körükben, ami szintén összefüggött a menopauzával. Ráadásul az autista érintettek között gyakrabban fordult elő valamilyen szív- és érrendszeri betegség is, míg a mozgásszervi problémák négyszer nagyobb eséllyel alakultak ki, mint a nem autista résztvevőknél. Ugyanakkor a menopauza a nem autista emberek számára is kihívást jelent, és a súlyos tünetek miatt minden tizedik nő a munkaerőpiac elhagyására kényszerül – mondta Eunhee Kim PhD-hallgató, a tanulmány vezető szerzője a Medical Xpressnek.

Szerinte ezt a nehéz egészségügyi állapotot tovább súlyosbítja, hogy „az autista emberek eleve küzdhetnek memóriaproblémákkal, tervezési és érzelemszabályozási nehézségekkel, illetve érzékszervi túlérzékenységgel”. Rachel Moseley, a Bournemouth Egyetem professzora, a tanulmány társszerzője szerint a kutatás eredményei azért is fontosak, mert a korábbi vizsgálatai alapján az autizmussal élő és menopauzában szenvedő emberek arról számolnak be, hogy az orvosok sem veszik mindig elég komolyan a súlyos tüneteiket.

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