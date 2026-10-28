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Bebizonyosodott, hogy az autizmussal élő nők súlyosabb menopauzás tünetekkel küzdenek

Kuglics Sarolta
október 28.
tudomány

Az eddigi legnagyobb mintás autista és nem autista emberek tapasztalatait felmérő kutatás több mint 900 résztvevőtől szerzett információkat a menopauzával kapcsolatos tapasztalataikról. Az Autism in Adulthood tudományos folyóiratban megjelent friss kutatáshoz a brit Bournemouth Egyetem kutatói öt héten keresztül követték nyomon a többségében cisznemű nőkből álló csoport életét, akik rendszeresen beszámoltak a közérzetükről és a tüneteik súlyosságáról.

A kutatás eredményei azt mutatták, hogy az autista résztvevőknél nemcsak a menopauza tünetei erősödtek fel a megfigyelt időszakban, hanem a depresszió és a szorongás is gyakoribb volt körükben, ami szintén összefüggött a menopauzával. Ráadásul az autista érintettek között gyakrabban fordult elő valamilyen szív- és érrendszeri betegség is, míg a mozgásszervi problémák négyszer nagyobb eséllyel alakultak ki, mint a nem autista résztvevőknél. Ugyanakkor a menopauza a nem autista emberek számára is kihívást jelent, és a súlyos tünetek miatt minden tizedik nő a munkaerőpiac elhagyására kényszerül – mondta Eunhee Kim PhD-hallgató, a tanulmány vezető szerzője a Medical Xpressnek.

Szerinte ezt a nehéz egészségügyi állapotot tovább súlyosbítja, hogy „az autista emberek eleve küzdhetnek memóriaproblémákkal, tervezési és érzelemszabályozási nehézségekkel, illetve érzékszervi túlérzékenységgel”. Rachel Moseley, a Bournemouth Egyetem professzora, a tanulmány társszerzője szerint a kutatás eredményei azért is fontosak, mert a korábbi vizsgálatai alapján az autizmussal élő és menopauzában szenvedő emberek arról számolnak be, hogy az orvosok sem veszik mindig elég komolyan a súlyos tüneteiket.

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