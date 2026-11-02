Az Anthropic a régebbi modelljeire is kiterjeszti a digitális vízjel funkciót

Szövegekbe kódolt, láthatatlan jelzés árulkodik arról, ha azokat az Anthropic által fejlesztett Claude AI-modellel hozták létre – írja az Independent. Az Anthropic már augusztusban elkezdte beépíteni a modelljeibe a vízjel funkciót, miután az átláthatóság és a transzparencia érdekében az EU előírta annak használatát az AI-fejlesztő cégek számára. Az unió augusztus 2-án hatályba léptetett jogszabálya szerint a techcégek kötelesek a modelljeikkel létrehozott minden típusú tartalmon feltüntetni, hogy az AI-generált, illetve azt is jelezniük kell, ha a felhasználójuk AI-chatbottal lép interakcióba.

Az Anthropic a vízjelek használatát először csak a legújabb modelljeire vezette be – például az Opus 5.5-re –, azonban a vállalat közölte, hogy keddtől az olyan régebbi rendszereire, mint a Mythos 5, az Opus 4.7, az Opus 4.6 és a Sonnet 4.6 is bevezetik ezt a változtatást. A vízjel funkció az augusztusi változtatásokhoz hasonlóan most is globális érvényű lesz, és nem lehet kikapcsolni, de az átlag felhasználó számára nem lesz ellenőrizhető: ezt csak a szabályozó hatóságok, újságírók, tényellenőrök és kutatók tudják majd megtenni.

Ugyanakkor az Anthropic elismerte, hogy még nem tökéletes a vízjeles technológiájuk, ugyanis előfordul, hogy a rövidebb szövegekben nem jelenik meg elegendő minta ahhoz, hogy azokat az ellenőrző rendszerek regisztrálhassák. Ráadásul olyan korábbi Claude modell is akad, amire nem érvényes a vízjel funkció – ilyen például a 2023-ban kiadott Opus 3-as modell. Az Anthropic nincs egyedül ezekkel a változtatásokkal: az OpenAI például „textGrain” néven vezetett be vízjel funkciót a ChatGPT-be, ami csak Európában jelenik meg, míg az Anthropic a modelljein olyan országokban is elvégezte ezt a módosítást, amik nem kötelezték annak bevezetésére.

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