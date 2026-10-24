Megrengette a tudomány világát az OpenAI, éledezik az EU, újra versenyben a Google

Az OpenAI október elején összesen 722 matematikai tanulmányt tett közzé, amelyeket egy belső használatú modellje készített, és bár többet közülük máris vissza kellett vonni, ez mégis egy olyan mérföldkő a mesterséges intelligencia történetében, ami alapjaiban formálhatja át a tudomány működését. A történtek mélyen megosztják a matematikusokat: az egyik legismertebb élő matematikus, Terence Tao szerint az OpenAI-modell egyik eredménye az adott témában történt legnagyobb előrelépés az elmúlt fél évszázadban, mások viszont „slopokalipszisről”, vagyis tudományos köntösbe bújtatott AI-szemétről beszélnek. Ahogy az is megosztja a tudósokat, hogy egyáltalán baj-e, ha a tudományos felfedezéseket már az adott szakterület legnagyobb koponyái sem értik.

Közben az AI-fejlesztések szeptemberben felvetett lassítása már csak múló emlék. A Google kijött a Gemini 4 Argonnal, amellyel újra beszállt a nagyok versenyébe, a Meta új csúcsmodellje, a Muse Wonder pedig már az OpenAI legerősebb GPT-jét is megelőzi. A szabadon letölthető, nyílt súlyú modellek terepén is egyre nagyobb a mozgolódás: a Meta kiadta az eddigi legerősebb nyugati nyílt modellt, amely a bő egy héttel korábban bejelentett Mistral Large 4-től, vagyis a legjobb EU-s AI-modelltől vette át ezt a címet. A francia cég fejlesztését, amely a Le Chonk (Dagi) becenevet kapta, pár nap múlva bárki letöltheti, az AI Híradó új adásából pedig az is kiderül, hogyan érdemelte ki ezt a különös becenevet Európa legnagyobb AI-reménysége. Nézd meg te is:

Az adásban szó esik még többek között

az Anthropic által írt és az amerikai Kongresszusban terjesztett AI-törvényjavaslatról;

az OpenAI humanoid robotjáról és friss kémbotrányáról;

egy bizarr robotfutár-ellenes akcióról;

és arról, hogy azon kaptak rajta egy vezető kínai AI-modellt, hogy már az „utódai”, vagyis a következő modellgenerációk miatt aggódik a tesztjein.

Hamarosan podcastként is meg lehet hallgatni az adást a Spotifyon és a többi szokásos platformon.

Az AI Híradó előző adásai: