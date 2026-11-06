A Sony újra bedobja az eredeti Walkman legendás fejhallgatóját 1979-ből

A Sony eredeti MDR-3L2 fejhallgatója elválaszthatatlan az ikonikus TPS-L2 Walkman készülékektől. Minthogy ismét egyre népszerűbbek a vezetékes fejhallgatók, a Sony most feltámasztotta az MDR-3-as modellt, a retro külsőt modern funkciókkal ötvözve, adja hírül a Techspot.

Az egykopri TPS-L2 Walkman és a régi füles, az MDR-3L2 Fotó: AFP

Az új MDR-3R szinte teljesen úgy néz ki, mint az eredeti 3L2, de a hagyományos 3,5 mm-es csatlakozót USB-C-re cserélték, emellett vezetékes távirányítót és mikrofont is beépítettek. Az 1,2 méter hosszú kábel ugyanakkor rövidebb, mint az eredeti modellé volt.

Az MDR-3R az egykori Walkman-fejhallgatóra épül Forrás: Sony

Az eredeti MDR-3L2 fejhallgatót a Sony TPS-L2 Walkmanjéhez mellékelték, amelyet először 1979-ben mutattak be Japánban és az ára akkoriban 33 ezer jen volt, ez nagyjából 150 dollárnak felelt meg, ami mai értéken 600 dollárt jelentene. A TPS-L2 indította el a legendás Walkman termékcsaládot.

A Techspot cikke emlékeztet arra, hogy a nyilvános helyeken történő fejhallgatós zenehallgatás szokatlannak számított az MDR-3L2 megjelenése előtt. A Walkman egészen addig egyeduralkodó volt ebben, amíg az Apple iPodja népszerűvé nem tette az MP3-lejátszókat. A Sony legújabb csúcskategóriás Walkman modelljeinek ára már több ezer dollárra rúg.

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