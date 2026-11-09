Három gyufaszál áthelyezésével tedd igazzá az egyenlőséget!
323. feladvány: Gyufafeladvány vegyes gyufákkal
Egy egység hosszú normál gyufákból és két egység hosszú kandalló gyufákból az alábbi helytelen egyenletet raktuk ki. A kérdés: három gyufaszál áthelyezésével igazzá lehet tenni az egyenlőséget? Figyelem: a függőleges gyufaszálak mind hosszú gyufák!
Tipp
Lehet, hogy háromjegyű szám nem kell az egyenletbe?
Megoldás
Egy lehetséges megoldás alább. Te tudsz másikat?
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