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Három gyufaszál áthelyezésével tedd igazzá az egyenlőséget!

Ész Ventura
november 9.
tudomány

323. feladvány: Gyufafeladvány vegyes gyufákkal

Egy egység hosszú normál gyufákból és két egység hosszú kandalló gyufákból az alábbi helytelen egyenletet raktuk ki. A kérdés: három gyufaszál áthelyezésével igazzá lehet tenni az egyenlőséget? Figyelem: a függőleges gyufaszálak mind hosszú gyufák!

Illusztráció: Gáspár Merse Előd
Tipp

Lehet, hogy háromjegyű szám nem kell az egyenletbe?

Megoldás

Egy lehetséges megoldás alább. Te tudsz másikat?

Illusztráció: Gáspár Merse Előd

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Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.

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