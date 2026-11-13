Az Nvidia vezérének lemondásával elmérgesedhet az amerikai-kínai technológiai háború

Csütörtökön lemondott Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, miután kiderült, hogy házasságon kívüli viszonyai voltak, köztük egy beosztottjával és egy olyan nővel, akit azzal gyanúsítanak, hogy kínai kém. Huang távozását azután jelentették be, hogy az AI-chipjei révén az iparágban kulcsszerepet játszó vállalat igazgatótanácsa órákon át az alapító vezérigazgató eltávolításáról tanácskozott.

Jensen Huang, az Nvidia volt vezérigazgatója 2025-ben Fotó: I-HWA CHENG/AFP

A 63 éves Huangot a világ egyik legértékesebb vállalata élén 33 év után Colette Kress, a cég pénzügyi igazgatója váltja, aki ideiglenesen látja majd el a vezérigazgatói feladatokat, amíg az igazgatótanács nem jelöli ki Huang végleges utódját. Az AI-chipeket gyártó vállalat a héten közel 500 milliárd dollárt veszített értékéből; részvényei csütörtökön 4,3 százalékot estek, de a nemzetbiztonsági aggályokat is felvető botrány az egész iparágat megrázta.

A Donald Trump amerikai elnökkel közeli viszonyt ápoló alapító vezérigazgató távozása messzemenő következményekkel járhat az amerikai chipexport-politikára, különösen annak fényében, hogy Huang következetesen szorgalmazta a kínai piachoz való hozzáférés megőrzését.

Az amerikai kongresszusban, aminek 2027 januárjától mindkét házában demokrata többséget hoztak a félidős választások, a botrány kirobbanása óta egyre több képviselő sürgette az AI-chipek kínai eladására vonatkozó exportkorlátozások szigorítását. Az amerikai képviselőház leköszönő elnöke, Mike Johnson csütörtökön azt közölte, hogy növekvő konszenzus alakult ki a republikánus és a demokrata képviselők között az AI-chipek exportálásának további korlátozásáról.

Colette Kress, az Nvidia igazgatótanácsa által kijelölt ideiglenes vezérigazgató Fotó: Nvidia

Néhány nap alatt megpecsételődött Huang sorsa

„A régi Jensen – a fekete bőrdzsekis, a mesterséges intelligencia keresztapjaként emlegetett rocksztár, akit az AI-boom arcának tartottak – már a múlté” – idézte az AP hírügynökség Dan Ives-t, a Yorkville Ives & Co. partnerét és ügyvezető igazgatóját, aki szerint az igazgatótanács pontosan azt tette, amit szerintük tennie kellett: fájdalmas, de elkerülhetetlen döntést hozott.

Huang 1993-ban alapította az Nvidiát, ami 1999-ben dobta piacra a világ első grafikus processzorát, a GeForce 256-ot. Egy évvel később a nagy rivális, az ATI (később AMD Radeon) is kiadta saját GPU-ját, és a következő években átvette az Nvidiától a vezetést. Az egyre fejlettebb háromdimenziós játékok futtatása mellett az Nvidia grafikus chipjeit eközben elkezdték kreatív, számítási és tudományos feladatokra is használni a 2007-ben bejelentett CUDA platformmal.

2010-ben még az AMD vezette a GPU-eladásokat, és a két cég fej fej mellett versenyzett egymással. 2014 és 2016 között aztán az Nvidia a Maxwell és a Pascal sorozatokkal felülkerekedett riválisán, és egyre inkább elhúzott az AMD-től. Az Nvidia növekedését a 2010-es évek közepétől a kriptovaluta-őrület is táplálta, mivel a GPU-ikat kriptovaluták, elsősorban az Ethereum bányászatára lehetett használni. De a cég a ChatGPT debütálásával beinduló AI-láz miatt vált a világ legértékesebb vállalatává – nagy részben az Nvidia chipjei tették és teszik lehetővé az egyre fejlettebb nagy nyelvi modellek (LLM) és a nagy érvelő modellek (LRM) tanítását és futtatását.

Bár az iparágban már hónapok óta keringtek erről szóló pletykák, október végén derült ki, hogy Huang szoros kapcsolatban állt Alice Huanggal (a névazonosság a véletlen műve), akit az amerikai kormányzat szerint Kína legfőbb hírszerző szolgálata szervezett be kémnek. Alice Huang a szingapúri Megaspeed felhőszolgáltató egyik vezetője volt – a cég az Nvidia közeli partnereként elsőbbségi hozzáféréssel bírt a vállalat chipjeihez. Jensen Huang pozíciója a Financial Times november 7-i cikke után ingott meg, ami nyilvánosságra hozta, hogy a vezérigazgató amerikai kormányzati tisztségviselők szerint romantikus kapcsolatot ápolt Alice Huanggal.

Alice Huang (jobb oldalt), Jensen Huang (bal oldalt) Fotó: -/AFP

Jensen Huang sorsát a New York Times szerdai cikke pecsételhette meg, ami szerint Huang házasságon kívüli viszonyt folytatott Kimberly Powellel, az Nvidia egészségügyi alelnökével, aki 60 másik vezetővel együtt közvetlenül Huangnak jelentett. Az igazgatótanács a Bloomberg szerint ekkor már gyorsan lépett, szerda késő este összegyűltek, és nem hagytak más választást Huangnak, mint az azonnali hatályú távozását vezérigazgatói és igazgatótanács-elnöki pozíciójáról.

Órákkal az alapító vezérigazgató lemondása után, csütörtökön késő este a CNN megdöbbentő fordulattal állt elő: több amerikai nemzetbiztonsági forrásra hivatkozva azt közölte, hogy az Alice Huangról gyűjtött hírszerzési információk nem bizonyítják, hogy a nő Kínának kémkedett. Az amerikai tisztségviselők között állítólag nincs egyetértés abban, hogy az üzletasszonyt ténylegesen beszervezte volna a kínai Állambiztonsági Minisztérium (MSS) – amit a CIA és az FBI ötvözeteként kell elképzelni. Nem sokkal később a Reuters saját exkluzív információkra hivatkozva azt írta, hogy Jensen Huangnak egy másik Nvidia alkalmazottal is viszonya volt. A hírügynökség sem a nőt, sem a vállalaton belül betöltött pozícióját nem nevezte meg.

Még inkább szétválhatnak az amerikai és kínai AI-fejlesztések

Jensen Huangnak a következő hetekben a kongresszus előtt kell majd tanúskodnia, ahol a képviselők várhatóan az Alice Huanghoz fűződő viszonyáról, valamint arról kérdezik majd, hogy viszonyuk veszélybe sodorhatta-e az Nvidia legfejlettebb chipjeire vonatkozó vállalati titkokat. Az AP szerint az Nvidiának nem volt utódlási terve arra az esetre, ha távozna Huang, akinek személye az Apple legendás alapítójához és egykori vezérigazgatójához, Steve Jobshoz hasonlóan összeforrt a vállalattal. Az Nvidia igazgatótanácsa csütörtökön azt közölte, hogy megkezdték a következő vezérigazgató keresését, aki a vállalaton belülről és kívülről is érkezhet.

A legesélyesebbek között van az ideiglenes vezérigazgatónak választott Kress, Ian Buck, a CUDA számítási platform egyik létrehozója, Rene Hass korábbi Nvidia-vezető és az Arm Holdings jelenlegi vezérigazgatója, illetve Johny Srouji, az Apple hardverfejlesztésekért felelős jelenlegi vezetője. A pozícióra csütörtökön Donald Trump is megtette javaslatát: az amerikai elnök szerint a „fantasztikus munkát végzett” Huang helyét kizárólag az Apple volt vezérigazgatója és jelenlegi igazgatótanácsi elnöke Tim Cook veheti át.

„A két ország AI-ökoszisztémája egyre inkább szét fog válni egymástól” – mondta a Bloombergnek Kevin Xu techbefektető, az amerikai Interconnected Capital alapítója a botrány hatásairól. Szerinte az amerikai chipekhez való hozzáférés megakadályozását, valamint a szövetséges országok chipgyártó berendezéseinek eladására vonatkozó korlátozást célzó amerikai törvényjavaslatok elfogadása „már eldöntött kérdés”. Ez utóbbi nagyrészt a holland ASML Holdingot érintheti, ami a legfejlettebb chipek gyártásához szükséges EUV-litográfiás berendezéseket gyárt.

Elemzők szerint az Nvidia következő vezetője várhatóan szigorúbban fogja ellenőrizni azokat a vásárlókat, akiknek bármilyen kapcsolatuk van Kínával, és az amerikai hardverekhez való hozzájutásnak ez a kezdetleges, csempészetre épülő módszere véget ért. Huang távozása újra rávilágít arra, hogy milyen kockázatokkal jár, ha Kína kizárólag amerikai AI-chipekre támaszkodik.