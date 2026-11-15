Tardos Gergely: Évi 2000 milliárdot spórolhatunk a kamatkiadásokon a gazdaságpolitikai fordulattal

Magyarországon a GDP közel 4 százaléka megy el kamatkiadásokra, amivel az államadósságunk még mindig Európa legdrágábbja, kétszerese a régiós eurózónás országok átlagának. A kormányváltás óta azonban látványos fordulat indult el a piacon: a külföldi befektetők bizalma visszatért, az állampapírhozamok pedig a 7 százalék feletti szintről 5,3 százalék közelébe estek, amivel a magyar kötvénypiac az idei év sztárja lett. De vajon meddig tart ki ez a lendület, és mennyi mozgásteret nyerhet ezzel a költségvetés?

Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója a Qubit stúdiójában Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

A Dollárpapa legfrissebb adásában Tardos Gergellyel, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatójával elemezzük a folyamatokat. A több mint két évtizedes OTP-s múlttal rendelkező szakemberrel átbeszéljük a jövő évi költségvetés hitelességét, a 2030-as eurócél horgonyszerepét, a nemzetközi kötvénypiaci feszültségeket és a lakossági állampapírok jövőjét, miközben az is kiderül, mekkora váltás volt számára a piaci szektorból az államadósság-kezelés élére állni.

Hogyan felezhető meg az adósságteher, és miből jöhet össze az évi 2000 milliárd forintos megtakarítás?

Mit áraznak be a külföldi befektetők, és miért a magyar kötvénypiac lett az idei év sztárja?

Hogyan horgonyozza le a költségvetést a 2030-as eurócél, és mi lesz az átálláskor a lakossági állampapírokkal?

Miért nem akarja az ÁKK tovább növelni a lakossági állampapírok arányát a jelenlegi 20 százalékról?

Meddig tart ki a lendület a nemzetközi ellenszélben?

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