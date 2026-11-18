A kutatók eddig azt gondolták, hogy a sasok a 13 kilogrammnál nehezebb főemlősöket nem bírják el, azonban egy, a csádi Szahara sivatagban végzett kutatás rácáfolt erre az állításra – írja egy, az American Journal of Biological Anthropology című folyóiratban szerdán megjelent tanulmány. A kutatók legalább kilenc olyan felnőtt pávián tetemét találták meg, amiket a régióban élő Verreaux-i sasok, más néven kaffersasok (Aquila verreauxii) öltek meg. Ezek a ragadozó madarak egyedül vagy párosával vadásznak sziklacsúcsokról, és a karmaik markolata a 40 centimétert is eléri.

Az áldozatul esett páviánok súlya átlagosan 22,2 kilogramm volt, a legnehezebb példány 26 kilogrammot nyomott. Bár előfordul, hogy a Verreaux-i sasok állattetemeket is elfogyasztanak, a vizsgált páviánok mindegyike a sastámadások következtében vesztette életét. A kutatók mély karomnyomokat találtak az elejtett majmok csontjain, amely jelek arra utalna, hogy a sasok levadászták az állatokat, majd a fészkükbe hurcolták őket: „A szúrások súlyossága gyilkos fogás révén bekövetkező halálos interakciókra utal” – olvasható a tanulmányban.

Robert Simmons, a Fokvárosi Egyetem FitzPatrick Afrikai Ornitológiai Intézetének kutatója – aki nem vett részt a tanulmány elkészítésében –, a Live Sciennek elmondta, hogy „a sasok opportunista vadászok; egy idős hím pávián, vagy egy fiatal hím, amely épp elhagyta a csapatát és egyedül maradt, könnyen áldozatul eshet egy sasnak vagy egy saspárnak”. A levadászott páviánok testsúlya arra engedte következtetni a kutatókat, hogy évmilliókkal ezelőtt az ezen a területen vadászó sasok akár a mai embernél kisebb méretű Australopithecus afarensis ősembereket is elkaphatták.

Ezek az egyedek körülbelül 28 kilogrammosak voltak, és mintegy 3,2 millió évvel ezelőtt éltek a mai Etiópia területén. Ugyanakkor az még tisztázatlan, hogy mennyire lehettek gyakoriak a sastámadások, amiknek ősemberek voltak a célpontjai: „az egyetlen megerősített eset Taung Child, egy Australopithecus kölyök, akiről úgy gondoljuk, hogy egy nagy sas ragadta el körülbelül 2,8 millió évvel ezelőtt” – mondta a tanulmány vezetőszerzője, Catherine Hobaiter, a brit St. Andrews Egyetem professzora a Live Science-nek.

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