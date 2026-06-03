Máig tele van élő mikrobákkal Ötzi, a jégember 5300 éves teste

Olasz kutatók átfogó vizsgálatot végeztek az Ötzi, a jégember néven elhíresült 5300 éves múmián, amelyet a Dél-Tiroli Régészeti Múzeumban őriznek, és felfedezték, hogy teste bőségesen otthont ad élő mikroorganizmusoknak. A Microbiome című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint bizonyos baktériumok és gombák az évezredes fagy, majd a szigorú múzeumi tárolási körülmények ellenére is életben maradtak, és a mai napig biológiai aktivitást mutatnak.

Az Eurac Kutatóközpont múmiakutatói genetikai elemzés alá vetették az Ötziből és a környezetéből vett mintákat, és a vizsgálat két megdöbbentő eredményt is hozott. Egyrészt olyan ősi bélbaktériumokat azonosítottak a múmia belsejében, amelyek a modern, iparosodott életmódot folytató emberekből már teljesen eltűntek, és ma már csak hagyományos életmódot élő közösségeknél találhatók meg. Másrészt a kutatóknak sikerült laboratóriumban sikeresen tenyészteniük négy különböző élesztőgomba-csoportot, amelyeket Ötzi testéből, például a gyomra mélyéből nyertek ki.

Ötzi, a jégember múmiája a Dél-Tiroli Régészeti Múzeumban Fotó: ANDREA SOLERO/AFP

Az így talált, hideget kedvelő élesztőgombák közül a Glaciozyma nevű nemzetség bizonyíthatóan növekedésnek indult a múzeum hűtőkamrájában az elmúlt években. A kutatók szerint ezek a gombák vagy maguk a rézkori emberben megtelepedett mikroorganizmusok, vagy azok közvetlen leszármazottjai. Az ősi túlélők mellett a szakemberek olyan modern baktériumokat is találtak Ötzi bőrén, amelyek az 1991-es felfedezése óta kerültek oda az emberi érintkezések, vagy a múmia kiszáradását gátló, rendszeres vizes permetezés révén.

Bár Ötzi állapota stabil és nem mutatja a romlás jeleit, a kutatás rávilágított az ősi leletek tartósításának hatalmas kihívásaira. A talált mikrobák egy része ugyanis olyan génekkel rendelkezik, amelyek képesek lebontani a fenolt, vagyis azt a fertőtlenítőt, amelyet éppen a mikroorganizmusok elszaporodása ellen használnak. A tudósok szerint a jövőben folyamatos mikrobiológiai megfigyelés alá kell vonni a jégembert, az évezredekig túlélő gombák működésének megértése pedig később akár a rendkívül alacsony hőmérsékleten történő élelmiszer-erjesztési technológiák fejlesztésében is segíthet.

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