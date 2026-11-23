Vajon létezik olyan játék, amelyhez mindössze papír és ceruza kell, három szabályát egy kisgyerek is azonnal megérti, a matematikusok mégis közel hatvan éve hiába próbálják megtalálni az általános megoldást, és ebben még a mesterséges intelligencia sem tudott segíteni? Létezik, ráadásul nem is egy. Az egyik legérdekesebb ezek közül a Sprouts, amellyel például a Typotex Kiadónál nemrég megjelent vaskos Martin Gardner-kötet első fejezete is foglalkozik.

A Mrs. Perkins kockás takarója – Matematikai fejtörők nagykönyve című kötetben a szórakoztató matematika legkülönfélébb területeiről találunk játékokat, fejtörőket és meghökkentő matematikai érdekességeket. A szerző, Martin Gardner a matematika népszerűsítésének egyik legismertebb alakja volt: huszonöt éven át vezette a Scientific American folyóirat Matematikai játékok című rovatát, amely matematikusok és érdeklődő laikusok generációira volt hatással.

A könyvet jó szívvel ajánlom mindenkinek, különösen azoknak, akiket érdekel, hogyan vezethetnek egészen egyszerű kérdések mély matematikai összefüggésekhez. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy nem új műről van szó: az eredeti, Mathematical Carnival című kötet 1975-ben jelent meg, vagyis több mint fél évszázada. Számos benne szereplő ötlettel azóta más matematikai ismeretterjesztő művekben is találkozhattunk. A magyar kiadás alapvetően a klasszikus szöveget adja közre, miközben a matematika természetesen az elmúlt ötven évben sem állt meg. Manapság persze az érdeklődő olvasó akár a mesterséges intelligenciával támogatott keresés segítségével is könnyen utánanézhet a fejleményeknek.

A Sprouts különösen jó példa arra, mennyi minden történhet a matematika egy-egy területén fél évszázad alatt, és milyen egyszerűnek tűnő problémák maradhatnak mégis meglepő módon megoldatlanok. A játékot 1967 februárjában találta ki két cambridge-i matematikus, John Conway és Michael Paterson. Conway később egy másik játék, az életjáték (Game of Life) révén is világhírűvé vált. A Sprouts szinte azonnal népszerű lett a cambridge-i matematikusok között: a beszámolók szerint kávé- és teaszünetekben kisebb csoportok hajoltak a papírlapokon egyre kuszábbá, brokkoliszerűen burjánzóvá váló ábrák fölé. Gardner még ugyanabban az évben bemutatta a játékot a Scientific American olvasóinak, így az hamar szélesebb körben is ismertté vált.

A szabályok valóban rendkívül egyszerűek. Kezdetben néhány pontot rajzolunk a papírra, a két játékos pedig felváltva köt össze két pontot egy vonallal. Egy pontot önmagával is összeköthetünk, ilyenkor hurkot rajzolunk. Mindössze három szabályt kell betartanunk: a vonalak nem metszhetik egymást; minden új vonalra fel kell vennünk egy új pontot, és egy pontban legfeljebb három vonalvégződés találkozhat. Az veszít, aki már nem tud szabályosan lépni. Az alábbiakban láthatunk egy játszámát, ha három kezdőponttal indítjuk a játékot.

Sprouts játék három kezdőponttal (részlet a könyvből) Illusztráció: Typotex

A játék egyszerűnek tűnik, ám a vonalak fokozatosan tartományokra szabdalják a síkot, és egy-egy ügyesen megrajzolt hurok elzárhatja egymástól az addig összeköthető pontokat. A lehetséges állások száma gyorsan növekszik, és már viszonylag kevés kezdőpont esetén is rendkívül nehéz megállapítani, kinek van nyerő stratégiája.

A matematikusok régóta sejtenek egy meglepően egyszerű szabályszerűséget: a kezdőpontok számának hattal való osztási maradéka alapján mindig megmondható lenne, hogy tökéletes játék esetén melyik játékos nyer. A sejtés szerint ha a maradék 3, 4 vagy 5, akkor az első játékosnak, egyébként a másodiknak van nyerő stratégiája. Az eddig megvizsgált esetek mind megfelelnek ennek a szabálynak, általánosan bizonyítani azonban máig nem sikerült, pedig időközben a számítógépek teljesítménye óriásit fejlődött, és a mesterséges intelligencia is egyre nehezebb problémákat képes megoldani.

A legújabb jelentős előrelépést egy 2025 végén bemutatott, 2026-ban továbbfejlesztett számítógépes módszer hozta, amelyet éppen mesterségesintelligencia-kutatók dolgoztak ki. Segítségével 42 további kezdőpontszám esetén sikerült meghatározni, melyik játékos tudja kikényszeríteni a győzelmet. Jelenleg ott tartunk, hogy minden kezdőállás megoldott 62 pontig, és további 27 esetben is ismerjük a választ. A maximum, amire ismerjük, 104, de a 63 pontos játék például különösen nehéz, máig megoldatlan. Így tehát a mesterséges intelligencia és a modern keresőalgoritmusok jelentős előrelépést hoztak, de a közel hatvanéves matematikai rejtély általános megoldását még mindig nem sikerült megtalálni.

A Sproutsnak egyébként már a kitalálása után röviddel, majd a következő évtizedek során is rengeteg változata született. Van olyan, amelyben megfordul a győzelmi feltétel: nem az veszít, aki már nem tud lépni, hanem az, aki az utolsó vonalat behúzza. Más változatokban módosul a pontokhoz csatlakoztatható vonalak száma, vagy éppen a pontok helyett kis kereszteket rajzolunk, és ezek szabad ágait kötjük össze. Ez utóbbi, Brussels Sprouts nevű játék különösen meghökkentő: bár a szabályai hasonlítanak az eredetihez, a játszma hossza már a kezdőállásból pontosan megmondható, függetlenül attól, hogyan játszanak a résztvevők. Ha például három kereszttel kezdünk, a játék mindig pontosan 13 lépésig tart, négy kereszttel pedig 18-ig. Mindez az Euler-féle poliédertétel segítségével bizonyítható.

Egyetlen apró szabálymódosítás tehát néha teljesen megváltoztatja a matematikai problémát. Ami az egyik változatban könnyen bizonyítható, az a másikban évtizedekig megoldatlan maradhat. Most mi is egy ilyen módosított változatot vizsgálunk meg az alábbi feladványban.

325. feladvány: Egy újbimbós játék

Játsszunk a Sprouts játék picit módosított változatával! Kezdetben legyen N tetszőlegesen elhelyezett pontunk a síkon. Két játékos felváltva húz egy-egy vonalat, amellyel két meglévő pontot köt össze, vagy egy pontot önmagával köt össze, azaz egy hurkot rajzol, aminek a kiindulási pontja és a végpontja egyezik.

A következő szabályokat kell betartani:

A vonalak nem keresztezhetik egymást, és nem haladhatnak át más pontokon.

Egy pontban legfeljebb három vonalvégződés találkozhat. Egy hurok a kiindulópontjánál kettőnek számít.

Ha két különböző pontot kötünk össze, egy új pontot veszünk fel a vonalra. Ha azonban hurkot rajzolunk, akkor nem egy, hanem két új pontot helyezünk el a hurok mentén. Ez utóbbi az egyetlen eltérés az eredeti sprouts játék szabályaitól.

Az veszít, aki már nem tud szabályosan lépni! Az eredeti sprouts játékban könnyű belátni, hogy a játék biztosan véget ér, mert kezdetben minden pontnak három szabad csatlakozási lehetősége van, és egy új vonal megrajzolásával kettőt felhasználunk, miközben keletkezik egy új pont egyetlen szabad csatlakozási lehetőséggel, így tehát a szabad csatlakozási lehetőségek száma minden lépésben eggyel csökken, és előbb-utóbb elfogynak. A módosított változatban viszont ez az érvelés már nem működik, hiszen egy hurok megrajzolásakor a hurokra két új pontot is berajzolunk. Vajon az új változat is garantáltan véget ér, vagy ügyes játékkal akár a végtelenségig folytatható?

Tipp Mutassuk meg, hogy egy idő után a lehetőségek száma ebben a játékban is folyamatosan csökkenni fog!

Megoldás A megoldás kulcsa, hogy bár egy hurok megrajzolása nem csökkenti a szabad csatlakozási lehetőségek számát, hurkot csak az eredeti pontokra rajzolhatunk. A vonalakra felvett új pontokhoz ugyanis már eleve két vonalszakasz csatlakozik, így csak egyetlen szabad csatlakozási lehetőségük marad. Hurok rajzolásához viszont kettőre lenne szükség. Ráadásul minden eredeti pontra is legfeljebb egy hurkot rajzolhatunk, hiszen az már két csatlakozási lehetőséget felhasznál a háromból. Így az egész játék során legfeljebb N hurok keletkezhet, ha rajzolunk egyet, akkor a huroklehetőségek száma csökket, ha viszont nem hurkot rajzolunk, akkor a eggyel csökken a szabad csatlakozási lehetőségek száma. Előbb-utóbb tehát el fognak fogyni a lehetőségek.

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is. Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik a rovat, akkor ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.