Bár tényként kezeljük, a tudományban még mindig nincs egyetértés arról, hogyan működik a gravitáció azokon a méretskálákon, ahol a kvantumhatások dominálnak. Két kutatócsoport most egymástól függetlenül arra a következtetésre jutott, hogy a kvantumhatások révén a gravitáció taszító erőként is felléphet, azaz ahelyett, hogy összehúzná a testeket, inkább eltaszítja őket egymástól – írja a New Scientis a Physical Review folyóiratban megjelent tanulmány, illetve az ArXiv preprint-portálon publikált dolgozat alapján.

A New Scientist megértését segítő hasonlata szerint képzeljünk el egy autót, amely egy városi utcán halad. Amikor egy olyan kereszteződéshez ér, ahol az út kettéágazik, az autó (illetve annak sofőrje) választhatja a bal vagy a jobb oldali ágat. Egy „kvantumautó” esetében azonban létezik egy harmadik lehetőség is: az autó a bal és a jobb oldali út választásának szuperpozíciójába kerülhet – egy olyan állapotba, amelyben a rendszer megzavarása nélkül lehetetlen pontosan megmondani, hol is van az autó.

A kutatók azt vizsgálták, hogy mi történne akkor, ha egy másik kvantumobjektum, egy úgynevezett „szonda” a bal és a jobb oldali útággal párhuzamosan haladva gravitációs vonzást gyakorolna a szóban forgó kvantumautóra. A matematikailag modellezett szituációban a kvantum-összefonódás révén a gravitációs kölcsönhatás elválaszthatatlanul összekapcsolná az autót és a szondát.

A kvantum-összefonódás jelenségének egyik művészi illusztrációja Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO/Science Photo Library via AFP

A két kutatócsoport megvizsgált egy olyan forgatókönyvet is, amely megfelel annak, mintha két út egy ponton újra egyesülne. Mindkét kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy ha a mérést követően – egy „utólagos kiválasztásnak” (post-selection) nevezett eljárással – néhány kivételével minden más állapotot elvetnek, akkor a szondának elméletileg gravitációs taszítást kellene tapasztalnia, azaz el kellene távolodnia az autótól.

Ha sikerülne kísérletileg is igazolni egy ilyen taszító erő létezését, az egyben a gravitáció kvantumtermészetét is bizonyítaná. Ám, mivel ez a mérési hatás – akárcsak a szuperpozíciós állapot lehetősége – eleve kvantumjellegű, a két kutatócsoport által vizsgált forgatókönyvnek nincs klasszikus (nem kvantum-) megfelelője – írja a New Scientist.

A kutatók szerint azoknak az objektumoknak, amelyek egy kísérlet teljes időtartama alatt szuperpozíciós állapotban maradhatnak, rendkívül kicsinek kell lenniük, ugyanakkor mégis elég nagy tömeggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a gravitáció érezhető hatást gyakoroljon a viselkedésükre. Erre a célra például baktérium méretű objektumok lennének alkalmasak. Bose és Vaidman számításai szerint egy ilyen léptékű szondára ható gyorsulás nagyjából a földi gravitációs gyorsulás billiomod részénél is kisebb lenne. Vedral elmondása alapján ő és munkatársai már együttműködnek olyan kísérleti fizikusokkal, akik szokatlanul nagy méretű kvantumobjektumokra specializálódtak.