Egy „bizarr külsejű” szárazföldi csigával gyarapodott a burmit néven ismert, a földtörténeti középidőben kialakult mianmari borostyánban megőrzött ősi állatfajok listája. „Az ELTE paleontológusainak részvételével felfedezett új faj az Archaeospirostoma flinti nevet kapta, amivel a kutatók a The Prodigy zenekar egykori énekese előtt tisztelegnek” – olvasható az egyetem közleményében.

Az Archaeospirostoma flinti holotípusa és annak „szőrei”, és Keith Flint (1969–2019), a The Prodigy zenekar egykori énekese Forrás: Páll-Gergely és mtsai.; 2026 és facebook.com/theprodigyofficial

Az Agrártudományi Kutatóközpont, a Széchenyi István Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Kínai Tudományos Akadémia kutatóinak Ecologica Montenegrina folyóiratban megjelent tanulmányában leírt őscsiga „héja alacsony tekercsű, a csúcsa felől nézve kerek, melyet szőrszerű függelékek borítanak. Ez utóbbiak a héj külső, fehérjéből álló rétegének (periostracum) részei. A csigát tartalmazó borostyánkövet a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékén mikro-CT-s vizsgálatok révén szkennelték be, hogy a csigáról így készült digitális modell révén minden elérhető információt megszerezzenek róla” – áll a közleményben.

A Páll-Gergely Barna nemzetközileg ismert csigakutató biológus vezette kutatócsoport által leírt új faj a Cyclophoridae csigacsalád kilencedik, mianmari borostyánban felfedezett faja. A fajok közül hét visel „szőröket”, míg kettő faj héjának felszíne sima. Az Archaeospirostoma flinti abban különbözik a többi, burmitban felfedezett „szőrös” csigától, hogy míg a többi faj „szőrzete” egyesével álló, hosszabb vagy rövidebb egységekből szerveződik, addig az új faj „szőrei” több, azonos hosszúságú egységekből szerveződő, lapos „rojtokká” állnak össze.