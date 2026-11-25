Az indiai-óceáni palackorrú delfinek élettartamára hatással lehet a társas kapcsolataik mértéke egy, a PLOS Biology tudományos folyóiratban kedden megjelent tanulmány szerint. A Nyugat-Ausztrália partjainál található Cápa-öböl területén a kutatók közel negyven éven keresztül gyűjtöttek adatokat az ott élő delfinekről, majd a több tízezer megfigyelésen alapuló adatok elemzéséből kiderült, hogy azok az állatok, amelyek kiterjedt és viszonylag állandó létszámú csapatokban töltik az idejük nagy részét, általában hosszabb ideig élnek.

A kutatáshoz felhasznált adathalmaz ráadásul lehetővé tette a delfinek egyéni megkülönböztetését és azonosítását is színük, tartózkodási helyük, illetve a hátukon és hátúszójukon található egyedi jegyeik alapján. A kutatás rámutatott, hogy az – akár ötven évig is élő – állatok életkorával a társas élettel kapcsolatos igényeik is változnak: Kelley Meehan, a Queenslandi Egyetem kutatója a Guardiannek elmondta, hogy az adatok elemzése alapján az idősebb delfinek hajlamosak „megrögzöttebbé” válni szokásaikban. Ez abban nyilvánul meg, hogy a korosabb delfinek „válogatósabbá válnak azzal kapcsolatban, hogy milyen és mekkora csoportokhoz csatlakoznak” – idézi a lap Meehant.

A delfinek csoportos életmódjának számos aspektusa van: előnye, hogy az állatok szociális kapcsolatokat építhetnek ki, információkat oszthatnak meg egymással, és a pártalálás esélye is nagyobb. Ugyanakkor ez az életforma olyan hátrányokkal is járhat, mint például a betegségek terjedési kockázatának megnövekedése, vagy a többlet stresszt átélése. A kutatók azt is megfigyelték, hogy nemcsak a delfinek életkora, hanem a neme is meghatározó a szociális életük alakulásában. A hímek esetében ennek az az oka, hogy „egyetlen fogamzóképes nőstény körül udvarlásához hímekből álló csapatra van szükség. Így azok a kötelékek, amelyeket a hímek a szövetségeiken belül kialakítanak, rendkívül fontosak az általános szaporodási sikerük szempontjából” – mondta Meehan a Guardiannek.

Eközben a nőstény delfinek kisebb csoportokban töltenek több időt a rokonaikkal és a hasonló táplálékszerzési stratégiát követő társaikkal, de a kutatók szerint jóval kiszámíthatatlanabb a csoportválasztásuk, mint a hímeké. A tanulmány szerint a megfigyelt Shark Bay-i delfinek életük során hosszú távú és stabil kapcsolatokat alakítanak ki társaikkal, így mivel az állatok idős korukra egyre több hozzájuk szorosan kötődő társat veszítenek el, egyre kisebb lesz a csoport is, amihez tartoznak. Mike Bossley cetkutató, aki az Adelaide-i delfinrezervátumban tanulmányozta az állatokat, a lapnak elmondta, hogy ez a jelenség sok tekintetben az emberi társas viselkedésmintákat tükrözi: „minden egyénnek megvan a saját társasodási módja, és a társasodási mintáink az idő múlásával változnak”.

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