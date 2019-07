Megtalálták Wakandát

A frissen felfedezett, csinos lila színben pompázó hal Tanzánia partvidékén, 80 méteres mélységben él, nem is csoda, hogy eddig nem került elő. A kutatók a Hope for Reefs nevű nemzetközi korallzátonyvédő kezdeményezés keretein belül merültek le ebbe a mélységbe. A hal azért is maradhatott eddig észrevétlen, mert a sportbúvárok már nem merészkednek ilyen mélyre. Nem is csoda: Luiz Rocha, a California Academy of Sciences halszakértője szerint egy ilyen merülésre alaposan fel kell készülni, a búvár pedig csak perceket tölthet el a mélységben, mielőtt vissza kellene fordulnia a felszínre.

A csodálatos Cirrhilabrus wakanda Fotó: California Academy of Sciences

A halat a kaliforniai kutatócsoport Yi-Kai Tea, a Sydneyi Egyetem taxonómusa segítségével azonosította. A tudós már régebben gyanította, hogy kell lennie még egy tündér ajakoshalfajtának a környéken, a lila állatot pedig a kirakós hiányzó darabjának nevezte.

Vibrániumpikkely

A hal azonosításához mikroszkóp alatt vizsgálták a pikkelyeit, ilyen részletességben pedig a mintázatuk a Marvel-féle wakandai vibrániumpáncélhoz hasonlít, ezért kapta a keresztségben a Cirrhilabrus wakanda nevet. Tea szerint az ötlet már akkor megszületett, amikor alámerültek a korallzátony melletti mélységekbe, és a minta csak megerősítette őket az elnevezésben.

A Hope for Reefs további merüléseket tervez a homályzónának is nevezett 50-150 méteres mélységben, ezektől további fajok felfedezését várják. A homályzóna koralljai egyébként is alig kutatottak, részben a merülés nehézsége miatt - és míg a Hope for Reefs arra figyelmeztet, hogy hiába van mélyen, ez a korall is megérzi az ember okozta károkat, egy queenslandi kutatás szerint akár ez rejtheti a felsőbb rétegek megmentésének a kulcsát is, az innen áttelepített korall ugyanis több fényhez jutva igen gyorsan nő.