Hasít a vegán Martens bakancs

A Martens kedden jelentette be, hogy rekord pénzügyi évet zárt 454,4 millió fontos (kb. 162 milliárd forintos) bevétellel, ez 30 százalékos növekedést jelent a tavalyihoz képest. A sláger még mindig a klasszikus 1460-as modell volt, de az utóbbi idők legnagyobb nyertese a vegán Martens bakancs volt: 2017 és 2019 között 279 százalékkal nőtt az eladásuk, így most az összforgalom 5 százalékáról jelenthető ki, hogy a vegán termékek adták.



Légpárnától az acélbetétig

A klasszikus Martens bakancsok az ötvenes évek óta boldogítják az emberiséget – az eredeti darabot egy Klaus Maertens nevű müncheni orvos találta ki, miután 1945-ben a törött lábát próbálta óvni, ezért választotta a légpárnás talpat. Ez a hír végül az ötvenes években eljutott az 1901-ben alapított brit Griggs-féle bakancsgyárhoz is.

Griggsék az ötvenes évek végén szerezték meg a talp gyártásához szükséges engedélyt Maertenstől, a német orvos és a bakancsdinasztia együttműködéséből született a Dr. Martens 1460, a klasszikus, máig gyártott bakancs, amelyet Nagy-Britanniában épp 1960 április elsején dobtak piacra.

Eredetileg munkásoknak szánták, ezért is olaj, zsír és saválló a talpa, de a fő újdonságot a légpárnás talp jelentette, amelyről azt ígérték, hogy még a fárasztó munkanap végén is ugyanolyan kellemes járás esik majd benne, mint amikor reggel bement az ember dolgozni. A bakancs csakhamar népszerű lett a skinhead szubkultúrában, de a focidrukkerek is kedvelték, ők gyakran direkt lenyúzták a bőrt az acélbetétről, hogy már messziről látszódjon, hogy komoly rugdosódásra készülnek. A rendőrség ennek hatására végül betiltotta az acélbetétes bakancsokat a meccseken, így azoknak, akik mégis abban mentek volna szurkolni és verekedni, mezítláb kellett végignézniük a mérkőzéseket.

2010-es kép a Martens-gyárból az angliai Wellingborough-ban Fotó: BEN STANSALL/AFP

Focidrukkertől a vegánig

A gyári munkások, a postások, a drukkerek és a skinheadek után egyre többen találták meg maguknak a bakancsot, az elsők között Pete Townshend, a Who gitárosa kezdte hordani, egyrészt mint büszke munkásosztálybeli, másrészt mint valaki, akinek még többet kell ugrálnia munkaköréből kifolyólag, mint mondjuk egy postásnak. Akármennyire is különbözött egymástól a hardcore, a metal vagy akár a grunge. Eddie Veddernek, a Pearl Jam énekesének is volt Martense. A Nirvana frontemberének, Kurt Cobainnek is volt, a Sex Pistolsról nem is beszélve. Az pedig végképp mindennek a teteje, hogy a dalai láma és II. János Pál pápa is rendelt belőlük.

Csak a vegánok nem vásárolhattak maguknak a legendás cipőből egészen 2011-ig, a cég ekkor dobta piacra a poliuretánból készült bakancsokat, amelyek egyébként ugyanannyiba kerülnek (legalábbis Angliában), mint a rendes bőrből készültek.

A műbőrből készült lábbelik eléggé hasonlítanak a bőrre, bár az nem biztos, hogy feltétlenül etikus választásnak számítanak a bolygó szempontjából. Bár ha valaki az állatok védelmében választja ezt a terméket, az tény, hogy nem állatból van.

