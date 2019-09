Soha nem látott, irtózatos hurrikán csapott le a Bahamákra

A feljegyzések kezdete óta nem csapott le olyan pusztító hurrikán a Bahamákra, mint most. A Dorian hurrikán az eddig megfigyelt atlanti-óceáni trópusi viharok közül a második legerősebb, jelenleg 280 km/h-s széllökésekkel ostromolja kitartóan a partokat, tetőket bont le, és komoly áradásokat okoz, amerre jár. A károk hivatalos összesítése még nem történt meg, valószínűleg el sem kezdődhetett még nagyon.

A lassú tempójú, mindössze 7 km/h-val közlekedő viharrendszer helyenként életveszélyes, hétméteres hullámokat korbácsol, miközben nyugat felé mozog. Az Egyesült Államok keleti partvidékét is fenyegeti, épp ezért Florida, Georgia, Észak- és Dél-Karolina államokban vészhelyzetet hirdettek.

Az Egyesült Államok Nemzeti Hurrikánközpontja (NHC) közölte: greenwichi idő szerint reggel 6 órakor a Dorian éppen az ötvenezer lakosú Grand Bahamán, a szigetcsoport legészakibb tagján vonult keresztül, miután korábban a Florida déli partjaitól 300 kilométerre található Abaco-szigeteket tarolta le. Grand Bahama csak száz kilométerre van a floridai West Palm Beach várostól. A központ szerint hétfőn még elsősorban Grand Bahama szigeten kell komoly káreseményekre számítani. A hurrikán éjszakai pusztításáról nem sok információ jött, mivel a vihar folyamatosan áramkimaradásokat okozott, és az internetkapcsolat sem működött az extrém körülmények között.

Latrae Rahming, Perry Christie volt bahamai miniszterelnök asszisztense ugyanakkor a Twitteren megosztott néhány képet és videót a vihar pusztításról a 17 ezer lakosú Abaco-szigeteken: autók álltak a fejük tetejére, tetők tűntek el, és a parti víz szintje időnként elérte a háztetőket. „Odalett Abaco gazdasága. Imádkozunk az életekért és a biztonságért” – írta.

Egy anya kétségbeesett segélykérő videója is kikerült a Twitterre, a gyerekével egy társasház tetején rekedt nő arra kér mindenkit, hogy imádkozzon értük.

Egy másik nem hivatalos információ szerint a hurrikán első áldozata egy hétéves kisfiú, aki akkor fulladt a vízbe, amikor a családja megpróbált menedéket keresni. A lánytestvére hollétéről még mindig nincs hír.

„Fogalmunk sem volt róla, hogy ötös kategóriájú hurrikán érkezik”

A Tribune nevű helyi híroldal szerint Grand Bahamán nemrég víz alá került a nemzetközi repülőtér, Abacón pedig a nemzeti egészségügyi minisztérium egyelőre nem tud halottakról. A lap idézte egy abacói tengerparti üdülő üzemeltetőjét, aki pénteken még azt mondta, 100 százalékig biztos benne, hogy a telep kiállja a vihart, 48 óra múlva azonban már menekültek a kétségbeesett vendégek a roskadozó épületekből. Az egyik ott dolgozó azt mondta, „fogalmunk sem volt róla, hogy ötös kategóriájú hurrikán érkezik”. A lap szerint a vihar ereje azokat is meglepte, akik komolyan vették, és felkészültek. Erre a pusztításra, ami Abacón történt, azonban aligha lehet felkészülni:

Egy Grand Bahamán élő blogger a BBC-nek azt mondta, hogy lefedte az ablakokat, és ételtartalékokkal barikádozta el magát, mert arra számít, hogy a vihar miatt legalább két napig nem lehet kimenni. A 24 éves férfinek ez a nyolcadik nagyobb hurrikán az életében. A vihar érkezése előtt megteltek az élelmiszerboltok a szigeteken:

A bahamai kormány 14 menedékhelyet nyitott, és további több tucat templomot, iskolát és egyéb középületet nevezett meg, ahová behúzódhatnak a helyiek. A menedékhelyek azonban lassan megtelnek, így elképzelhető, hogy a bahamaiak olyan szükség-óvóhelyeket is felállítanak, amelyeket az állam nem lát el étellel és vízzel.

Bahama a leginkább hurrikán sújtotta országok közé tartozik, ezért előírás, hogy a 4-es kategóriájú hurrikánokat kiálló házakat építsenek. A Dorian azonban a legmagasabb, 5-ös kategóriájú hurrikán. A 2012-ben New Jerseyben és környékén 65 milliárdos kárt okozó Sandy hurrikán csupán 3-as erősségű volt a Saffir–Simpson-féle hurrikánskála szerint, a 2005-ös Katrina viszont 5-ös.

Fotó: Wikipedia

Hubert Minnis miniszterelnök evakuálásra adott utasítást Grand Bahama és az Abaco-szigetek bizonyos részein, és az összes turistát megkérték, hogy menjenek haza, de többen közülük úgy döntöttek, hogy maradnak. Őket maga Minnis is megszólította, mondván: „csak annyit üzenhetek nekik, hogy remélem, nem utoljára hallják a hangomat, és hogy Isten legyen velük”. A láthatóan feldúlt kormányfő vasárnap azt mondta: „valószínűleg ez életem legszomorúbb és legrosszabb napja. Olyan hurrikánnal nézünk szemben, amilyen még nem fordult elő a Bahamák történetében.”

Amerika felkészül

Bár a Dorian jelenleg nyugat felé mozog, nem lehet biztosan megjósolni, mennyire húzódik, illetve fordul észak vagy északnyugati irányba, hogy az amerikai partokat is letarolja. Az NHC szerint a hurrikán lassú gyengülésre lehet számítani, de az elkövetkező napokban a Dorian még igen erős marad, és veszélyesen megközelíti Florida keleti partjait a hétfő estétől szerda estig tartó időszakban.

Az amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) legfrissebb adatai szerint jelenleg így fest a hurrikán műholdas képe:

A fenyegetés olyan jelentős, hogy még Donald Trump amerikai elnök is lemondta Lengyelországba tervezett útját, hogy helyette a vészhelyzeti szervek vezetőivel találkozzon. Az elnök vasárnap újságíróknak azt mondta, hogy a vihar „irtózatosnak tűnik”, a keleti partot érinteni fogja, és egyes helyeken „nagyon, nagyon súlyosan”. Floridában a Nemzeti Gárda kétezer tagját vesz részt az előkészületekben, és további kétezer ember van készültségben.

Miközben nyugat felé húzódik, a Dorian meg is nőtt, a magjától már 75 kilométeres távolságban is fújnak a hurrikánerejű szelek. Ron DeStantis floridai kormányzó arra intette az állampolgárokat, hogy ne becsüljék le a vihart. Az orlandói Disney World ugyan még nyitva van, de üzemeltetői szorosan követik a hurrikán eseményeit. Miami pedig első intézkedésként eltávolította az utcákról az elektromos bérrollereket, amelyekből a hurrikán halálos fegyvert csinálhat. Dél-Karolinában vasárnap a teljes partszakaszt kiürítették. A hétfő délig meghirdetett intézkedés igen nagy tömeget, 830 ezer embert érint. Hasonlóan cselekedett Georgia állam is.

A legpusztítóbb hurrikánok a közelmúltban

A hurrikán definíció szerint olyan trópusi ciklon, amely az Atlanti-óceánon keletkezik a 10. és a 20. szélességi körök között; az északi féltekén az óramutató járásával ellentétesen, a délin azzal egyezően forog. A legsúlyosabb atlanti-óceáni viharok listáján feltűnő, hogy 5-ös erősségű hurrikánok inkább a 2000-es évek után fordultak elő gyakrabban, a 20. században és a 19. század végén előforduló viharok bár kevésbé voltak intenzívek, mégis több halálesettel jártak, mert sem az előrejelző rendszerek, sem a védekezés nem állt még a mai szinten.

Ma is viszonylag ritkán fordulnak elő 5-ös kategóriájú hurrikánok, amelyek egyik jellemzője, hogy tartósan 250 km/h-nál erősebb szelet kell hozniuk. Az elmúlt három évben azért négy vihar is elérte ezt a szintet:

a tavalyi Michael hurrikán Floridában 58 embert ölt meg, és 25 milliárd dolláros anyagi kárt okozott. Az Egyesült Államokat 26 év után sújtotta ismét ilyen erejű hurrikán 2018-ban.

A Maria a Dominikai Köztársaságot tarolta le 2017-ben, ahol 31 ember meghalt. A hurrikán ezután Puerto Rico felé vette az irányt, 4-es erejűvé szelidülve.

Ugyancsak 2017-ben csapott le az Irma. Hétszer ért szárazföldet, ebből négy alkalommal 5-ös kategóriájú széllökésekkel. Végigpusztította a Karib-szigeteket, majd Florida Keysnél ért partot, némileg lecsillapodva. Az Irma az egyik legerősebb és legtöbb anyagi kárt okozó hurrikán volt a feljegyzések kezdete óta. 47 ember halt bele a következményeibe.

A 2016-os Matthew az azt megelőző évtized leghalálosabb vihara volt: az 585 halálesetből több mint 500 Haitin történt, de a vihar pusztított Kubában és a Grand Bahama-szigeten is.

