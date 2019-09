Pszichedelikus tudatkutató központot alapított az egyik legpatinásabb amerikai orvosi egyetem

Külön központot hozott létre a tudatmódosító szerek behatóbb vizsgálatára a Johns Hopkins Orvostudományi Egyetem. A londoni Imperial College után a New York-i egyetem a második nemzetközi rangú felsőoktatási intézmény, amely így döntött.

A New York Times beszámolója szerint a Pszichedelikus és Tudatkutató Központra magánszemélyektől és alapítványoktól 17 millió dollárnyi adományt kalapozott össze az egyetem. Összehasonlításul: a londoni Pszichedelikus Kutatóközpont 3,5 millió dollárnak megfelelő, szintén magánszemélyek által összeadott összegből kezdte meg működését.

Mindkét kutatóhely azért jött létre, hogy a triptamin családba tartozó, pszilocibin nevű ( C 12 H 17 N 2 O 4 P kémiai képletű) pszichoaktív alkaloid pszichológiai-pszichiátriai alkalmazását kutassa.

Hoffmani örökség

A szóban forgó vegyület több gombafaj hatóanyagaiban is jelen van, mindenekelőtt a varázsgombaként emlegetett Psilocybe gombák nemzetségének tagjaiban. A Psilocybe cubensis (kubai badargomba), Psilocybe semilanceata (hegyes badargomba) és Psilocybe mexicana (mexikói badargomba) fajok mellett már egy sor más gombanemzetségben is megtalálták.

A Psilocybe semilanceata nevű, pszilocibin tartalmú varázsgombafaj Forrás: Wikipédia

Az emberiség kultúrtörténetében jelentős szerepet játszó, sámánok, varázslók, gyógyítók által használt alkaloid vegyészeti elemzését az LSD-t (vagyis a lizergsav-dietilamidot) elsőként szintetizáló Albert Hofmann végezte el először közel száz évvel ezelőtt. A svájci vegyészlegenda egyébként nem csak a pszilocibint, hanem a szintén bioaktív pszilocint is analizálta a gombanemzetség európai fajából, az utóbbi vegyület azonban kevésbé vált ismertté, mert a tartósító szárításkor a hőkezelés hatására gyorsan lebomlik.



Terápiás alkalmazás

A pszilocibin jó hírét a hippikorszakban Timothy Leary alapozta meg, aki az 1950-es évek végétől pszichológiai és pszichiátriai kutatások keretei között folytatta Hofmann farmakológiai célú önkísérleteit az LSD-vel.

A pszichedelikus hatású alkaloiddal azonban csak jóval később, a 2010-es évek elején, épp a Johns Hopkins Orvostudományi Egyetemen kezdtek el behatóbban terápiás kísérleteket folytatni. Gyorsan kiderült, hogy a gomba hatóanyaga kiváltotta többórás élmény hatására tartósabban is csökken a szorongás, a depressziós betegek pedig a pszilocibines kezelés után hosszabb időszakokra is nélkülözni tudták a gyógyszereiket.

A most létrehozott kutatóközpont a depresszió mellett önkéntesek részvételével vizsgálatokat folytat a táplálkozási zavarok egyik alapvető típusát jelentő anorexia nervosa, az Alzheimer-kór és a nikotinaddikció kezelésének területén is. De külön kutatási projekt kapott a vallási élmények és a pszichés folyamatok általánosabb feltérképezése is.

