Samuel L. Jackson adja a hangját az új Alexához

Samuel L. Jackson szerződést írt alá az Amazonnal, a jövőben a hollywoodi színész kölcsönzi a hangját a cég digitális asszisztensének, Alexának.

Jackson az első A-listás színész, aki hasonló feladatra vállalkozik. Ám a Ponyvaregény Julesának és a Star Wars Mace Windujának hangja prémium szolgáltatás lesz, a felhasználók csak különdíj ellenében adhatnak parancsokat az érces hangú asszisztensnek.

Jackson akármilyen filmben szerepel, csak úgy szórja az aranyköpéssé vált, sokszor káromkodásokkal tűzdelt mondatokat. Rajongók hetente szólítják le, követelve, hogy mondja el híres 1994-es monológját a Ponyvaregényből, amely így kezdődik:

„Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men…”