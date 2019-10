Olga Tokarczuk és Peter Handke nyerte a dupla irodalmi Nobelt

A Svéd Akadémia csütörtök délután Stockholmban jelentette be a 2018-as és 2019-es irodalmi Nobel-díj nyerteseit. A tavaly esedékes, de elmaradt elismerést Olga Tokarczuk lengyel írónő kapta, míg az idei díjat az akadémia Peter Handke osztrák író-költőnek ítélte oda.

Tokarczukot a magyar olvasók egyebek mellett az Őskönyv nyomában című művéről ismerhetik, amely 2000-ben jelent meg itthon, míg Handke hosszú életművéből viszonylag kevés kötet jelent meg Magyarországon. Az 1975-ös Kaspart Eörsi István, az 1990-ben megjelent Ismétlést pedig Tandori Dezső fordította.

A tavalyi irodalmi Nobel-díjat egy szexuális zaklatási botrány miatt nem osztották ki, két évvel ezelőtt ugyanis 18 nő vádolta zaklatással a svéd kulturális élet egyik vezéralakját, Jean-Claude Arnault-t, aki a Svéd Akadémia egyik egykori tagjának, Katarina Frostenson költőnek a férje.

A zaklatások mellett a férfit azzal is megvádolták, hogy 1996 óta hét alkalommal is kiszivárogtatta, ki kapja az irodalmi Nobelt. Arnault végül két év börtönt kapott, a díjat odaítélő bizottságot pedig átalakították, így idén először öt független tag is segíti az Akadémia munkáját.

