Nyári vagy téli időszámítás legyen Magyarországon, ha végleg eltörlik az óraátállítást?

Október 27-én, szombatról vasárnapra virradóra visszaállunk a téli időszámításra: egy órával tovább alhatunk, a reggelek pedig onnantól fogva egy kissé világosabbak, a délutánok meg sötétebbek lesznek.

Ha minden jól megy, már nem sokszor kell így tennünk, márciusban az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta az évi kétszeri óraátállítás eltörlését. Ahogy a Magyar Alvásszövetség hétfői közleménye is felhívja rá a figyelmet, a tagállamoknak most azt kell eldönteniük, hogy „a földrajzi fekvésünknek megfelelő (téli), vagy az eredetileg energiatakarékossági okokból foganatosított nyári időszámítás kerüljön bevezetésre”. Ezt a kérdést tehát nemzeti hatáskörbe utalják, majd megkezdődik az uniós szintű egyeztetés, aminek a végén, várhatóan 2021-ben lesz eredmény.

Az alvásszövetség szerint alvás-egészségügyi szempontból egyértelműen pozitív fejlemény, hogy az EU eldöntötte: megszünteti az évi két óraátállítás rendszerét. Az alvás és az ébrenlét évmilliókon át kialakult természetes ritmusának, a cirkadián ritmusnak a mesterséges megzavarása ugyanis az emberi szervezetre negatívan ható fáziseltolódási következményekkel jár. A fáziseltolódáshoz való alkalmazkodás idején a közérzet rosszabb, a teljesítményszint alacsonyabb, a koncentrálóképesség, a toleranciakészség csökkenhet, elalvási és alvási nehézségek léphetnek fel, annak ellenére, hogy az élő szervezetek előbb-utóbb alkalmazkodnak a megváltozott viszonyokhoz – érvelnek.

Csalóka a késő esti napfény

A szervezet már azt is tudja, a kétféle időszámítás közül melyik mellett kellene maradni: a télinél, tehát a világosabb reggeleknél és sötétebb estéknél még akkor is, ha a Qubit olvasói elsöprő, kétharmados többséggel a nyárit választanák, ahogy az az idén áprilisi óraátállításkor kiírt szavazásunkból kiderül. Az alvásszövetség szerint ugyanis a téli időszámítás a csillagászati szempontokon is alapuló eredeti. A nyári időszámítás bevezetése viszont azt jelentené, hogy a korai kelést télen, sötétben is erőltetni kellene, decemberben az első iskolai tanórák vagy munkaórák idején még teljes sötétség uralkodna kint. (A június végi, hajnali 4 óra előtti napfelkeltékről, amiket a téli időszámítás állandósítása hozna, nem esik szó a közleményben.)

Az alváskutatás, a napszakos ritmusok jelentőségének és szerveződési mechanizmusainak feltárásáért adott 2017-es élettani Nobel-díj, a baleseti statisztikák és még sok minden más arra tanít, hogy sem az órákat nem célszerű átállítani, sem pedig a korán kelést erőltetni – vagyis az eredeti, az időzónánknak megfelelő idő visszaállítása lenne a legésszerűbb döntés élettani, egészségügyi szempontból – írják.

A szervezet tehát „az egészségtudományoknak azokkal az irányzataival ért egyet, amelyek szerint a nyári időszámítás (Daylight Saving Time) alkalmas az emberi bioritmus megzavarására. (...) A tapasztalatok szerint a biológiai óra kismértékű ingadozása is felboríthatja az alvás-ébrenlét ritmusát, és hatással van az egészségre is, mindaddig, amíg a szervezet nem alkalmazkodik a változásokhoz. Az óraátállításnak hosszú távú egészségkárosító hatása tudományosan nem bizonyított, rövid távon azonban okozhat kellemetlenségeket.” Mint írják, egyre több bizonyíték van arra, hogy

„a rendszeres túl korai ébredés vagy a késő esti napfény, bármilyen csalóka legyen is ez utóbbi, negatívan befolyásolják a közérzetet, a szellemi frissességet, az iskolai teljesítményeket, sőt esetenként a gazdasági teljesítményt is.”

Tevékeny óráink súlypontja a természetes fénnyel szinkronizált, és ez a jelenlegi téli időszámításnak felel meg leginkább – összegez a Magyar Alvásszövetség. Az álláspont egyelőre nemigen tükrözi a magyar közvéleményt, ami a Publicus Intézet tavalyi felmérése szerint a nyári időszámítást preferálja. A felmérés szerint a magyarok 78 százaléka törölné el az óraátállítást, és 62 százalék szavaz „a nyári, amikor este tovább van világos”, 28 százalék pedig „a téli, amikor reggel hamarabb világosodik” opcióra. Az óraátállítás eltörlését kezdeményező Finnországban ugyancsak a nyári időszámításra szeretnének átállni.

