Precedensértékű klímapert akasztottak az Exxon Mobil nyakába

New York állam főügyésze 2018-ben nyújtotta be bírósági keresetét, amelyben pénzügyi csalással vádolta az Exxon Mobilt, az ügy tárgyalása kedden kezdődik egy New York-i bíróságon. A vád szerint a tőzsdei cégként működő olajipari óriásvállalat félrevezető információkat közölt környezetvédelmi költségeiről, ezzel projektjeit értékesebb és kevésbé kockázatos színben tüntette fel.

Az Exxon azzal védekezik, hogy a nyilvánosságra hozott adatok célja nem ez volt, hanem az, hogy jelezzék: számolnak a környezet terhelésével járó költségekkel. Saját véleményük szerint minden fontos információt megosztottak a befektetőikkel, a vád pedig egyértelműen politikai, mivel Donal Trump kormányának korábbi külügyminisztere, Rex Tillerson volt 2006 és 2016 között az Exxon elnök-vezérigazgatója.

A BBC által idézett elemzők szerint a New York állam kontra Exxon Mobil per precedensértékű lehet az éghajlatváltozásért nagy mértékben felelős cégek és iparágak elszámoltatásában.

Demonstráció az olajcég ellen 2017 februárjában New Yorkban Fotó: SPENCER PLATT/AFP

Nemrég számoltunk be róla, hogy a világ egyik legnagyobb olajvállalata, a John D. Rockefeller olajmágnás által alapított Standard Oil jogutódja, az Exxon Mobil már 1977-ben tisztában volt azzal, hogy tevékenysége hosszú távon a Föld, de legalábbis a földlakók halálát okozza. Bő egy évtizeddel az előtt, hogy a klímaváltozás egyáltalán közéleti témává vált volna, az Exxon kutatóprogramot indított, hogy felmérje, mennyire terheli a légkört és az óceánokat az emberi tevékenység nyomán a légkörbe bocsátott szén-dioxid-többlet. A vállalatvezetők azt remélték, kutakodásuk bebizonyítja, hogy üzleti tevékenységük nem veszélyes a Földre nézve. Miután nem ez történt, pénzt és energiát nem kímélve igyekeztek elterelni a gyanút az olajvállalatok tevékenységéről.

Az amerikai olajóriás bábáskodása mellett jött létre például 1989-ben félszáz olaj-, gáz- és széntermelő, valamint autógyártó nagyvállalat közreműködésével a Globális Klímakoalíció, aminek egyetlen célja az volt, hogy kétségeket ébresszen a globális felmelegedés egyre növekvő számú bizonyítékainak tudományosságával szemben.

