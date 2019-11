Irtózatos a szmog Új-Delhiben, az egészségügyi miniszter azt javasolja, hogy mindenki egyen répát

Hároméves negatív rekordot döntött a levegő minősége Új-Delhiben, és bár hétfőn korlátozták a városban az autók közlekedését, nem lehet tudni, hogy mikor javul majd a helyzet. A városban elrendelték az iskolák bezárását is, az embereknek pedig azt javasolják, hogy lehetőség szerint inkább maradjanak otthon, és kerüljék a testmozgást, valamint a fizikai munkát.

Vasárnap olyan sűrű volt a szmog Új-Delhi felett, hogy a repülőgépek sem tudtak leszállni a reptéren, a városban zajló építkezéseken pedig leállították a munkát, hogy a felszabaduló szálló por ne rontsa tovább a helyzetet. Az időjárás sem kedvez a levegő helyzetének, de az egy héttel ezelőtti Dívali nevű nevű indiai fényünnep alkalmából fellőtt tűzijátékok is rontják a levegő minőségét, a legnagyobb problémát azonban a város környéki földeken végzett tarlóégetések okozzák. A legfelsőbb bíróság a gyakorlat azonnali beszüntetését követelte.

Egyelőre nem sokat éreznek a forgalomkorlátozás hasznából Fotó: PRAKASH SINGH/AFP

A kormány hétfőn háromszáz csapatot bocsátott útjára, hogy meggátolják az illegális égetést, de a hasonló törekvések korábban mindig kudarcot vallottak. A város lakói folyamatos köhögési ingerre, viszkető szemekre és csökkent látótávolságra panaszkodnak, a politikusok pedig azzal vádolják egymást, hogy nem tesznek semmit az ügyben, illetve azzal, hogy átpolitizálják az ügyet.

Füst van? Egyél répát!

Prakash Javadekar környezetvédelmi miniszter a Twitteren osztotta meg gondolatait a légszennyezésről, és azt javasolta, hogy az emberek kezdjék zenével a napot. Nem ő az egyetlen, aki jó tanáccsal szolgál baj idején: egy ilyen egészségügyi vészhelyzetben elkerülhetetlen, hogy az egészségügyi miniszter is véleményt nyilvánítson. Harsh Vardhan azt javasolja, hogy a város lakói egyenek répát, az ebben található A-vitamin, kálium és antioxidánsok csökkentik a légszennyezettség káros hatásait.

Bár a legtöbben egyetértenek abban, hogy a tarlóégetés az egyik legfőbb szennyező ok, Uttar Pradesh tartomány minisztere, Sunil Bharala szerint a gazdálkodók mindig is égettek, és nem is érti, miért kritizálják egyesek ezt a gyakorlatot. Ehelyett azt javasolja, hogy mutassanak be áldozatokat Indrának, a mennydörgés, villámlás és harc istenének.