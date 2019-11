Ész Ventura: Így kellett dekódolni a titkosított szöveget

Az 54. Ész Ventura feladványra kis segítség után már sok megoldás érkezett. A rejtjelezett szövegben használt különböző karakterek száma alapján sejteni lehetett, hogy egy egyszerű monoalfabetikus kóddal állunk szemben, vagyis minden betűnek egy másik betű felel meg. A betűk beazonosításához ilyenkor mindig a betűgyakoriságok adják a legnagyobb segítséget.

Mivel a szöveg egybefüggő volt, így számítani lehetett rá, hogy a szóközt is egy betű kódolja. Hogy melyik lehet ez a betű, azt nem volt nehéz kitalálni, hiszen a szóköz a leggyakoribb egy hosszabb írott szövegben, másrészt a mintázata is feltűnő, például a névelők miatt. Jelen esetben az R betű kódolta a szóközt.





A betűgyakoriságok természetesen függnek attól, hogy írott, vagy beszélt nyelvről van-e szó, és milyen korpuszban nézzük, körülbelüli értékeket azonban a kedves olvasók az interneten is találhattak. A szóköz gyakorisága többnyire 13-14 százalék körüli, a betűk közül pedig az E betű a leggyakoribb a magyar nyelvben, körülbelül 12 százalékkal. Azután az A betű következik 10 százalék körüli gyakorisággal, majd a T és O betűk egyenként nagyjából 6 százalékkal. Ezeket követik 4-5 százalékos gyakoriságokkal az L, K, S, I és N betűk, majd 3-4 százalék körüli gyakorisággal következnek a Z, M, R, G betűk.

Egy monoalfabetikus kód megoldásának menete ezek után az, hogy elsőként megpróbáljuk beazonosítani a szóközt és a leggyakoribb betűket. Előtte természetesen megszámoljuk, hogy a rejtjelezett szövegben melyik karakter hányszor fordul elő, és felállítunk egy sorrendet. Aztán a névelők beazonosításával érdemes kezdeni, jelen esetben például R1R kódolta két szóköz között az 'a' betűt. Ha pedig még egy-két szót sikerül kitalálni, azután már nagyon gyorsan megy a megfejtés, akár egy keresztrejtvény esetében.

Az egyetlen trükk az volt csak, hogy visszafele kellett olvasni a sorokat, erre azonban próbáltam utalni, és persze a szóközök alapján is ki lehetett találni. Az is elég egyértelmű volt, hogy egy versről lehet szó, ráadásul a szerző kódolt neve is adott volt, ezért aztán elég hamar ki lehetett találni, hogy a megoldás Faludy György Egynémely amerikai költőnek című verse.

Ha valakit érdekelnek a titkosírások, akkor egyébként ajánlom még Láng Benedek blogírásait olvasnivalónak. Bár a blog már nem aktív, de rengeteg érdekes cikk elérhető még rajta.