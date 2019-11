Egy amerikai professzor szerint rovarok élnek a Marson

William Romoser, az Ohiói Egyetem entomológusa szerint az ő nevéhez köthető az első olyan tudományos kutatás, amely bizonyítja, hogy van élet a Marson – a kutató ráadásul a földihez hasonló, sokszínű életről ír. Romoser a marsjárók képeit elemezve jutott arra, hogy nem elég, hogy valaha kígyók éltek a vörös bolygón, de a mai napig gazdag rovarvilág található ott, emiatt pedig úgy gondolja, hogy nemsokára önálló tudományágként üdvözölhetjük az asztroentomológiát és az asztroherpetológiát is.

Romoser a szabadon hozzáférhető fotókon tisztán kivehető ízeltlábú-maradványokat vélt felfedezni, szárnyakkal, lábakkal és csápokkal együtt, de úgy gondolja, hogy a Marson a méhekhez hasonló rovarokon kívül hüllők is éltek. Az Ohiói Egyetem professzor emeritusa szerint a marsi méhek barlangokban élnek, a Viking, Pathfinder, Phoenix és Curiosity marsjárók adatai alapján pedig semmi nem zárja ki, hogy a Mars a mai napig gazdag élővilággal rendelkezik. A kutató szerint a felszín közelében található víz már magában is valószínűvé teszi, hogy a bolygón élet található, a fényképek elemzése után pedig azt állítja, hogy olyan sok jól kivehető állati maradványt talált, amely már önmagában is meggyőzőnek számít.

Romoser szerint ennek a pacának összetett szeme is van Fotó: Ohio University / NASA

Lehet, hogy csak az agyára mentek a rovarok

Az entomológus szerint a tisztán kivehető fej-tor-potroh tagozódás alapján kijelenthető, hogy a marsjárók homályosabb felvételein is rengeteg rovart láthatunk, sőt, az egyik felvételen szerinte még repülés közben is lefényképeztek egy rovart. Egy másik felvételen szerinte egy megkövesedett kígyó található. A felfedezéseket nem mindenki veszi komolyan, de Romoser annyira biztos a dolgában, hogy az amerikai entomológusok társaságának éves közgyűlésén is előadta az elméletét.

Kritikusai szerint az elismert entológusnak egyszerűen csak az agyára mentek a rovarok: egyesek szerint a professzor egyszerűen csak a pareidolia nevű érzékcsalódás áldozata. Ebben az esetben az ember véletlenszerű mintázatokban jól felismerhető alakokat vél felfedezni, az pedig, hogy Romoser pont rovarokat látott a homályos marsi képeken, annak köszönhető, hogy egész életében ezekkel foglalkozott.

A kutató szerint tisztán kivehető, hogy az ott egy marsi méh Fotó: Ohio University / NASA

A következő Mars-misszió 2020-ban indul majd el, így 2021-ben már kiderülhet, hogy valóban vannak-e a rovarok a bolygón. Az amerikai misszió mellett a kínai űrügynökség is egyre jobban érdeklődik a Mars iránt, bár az eddigiekben még senki nem állította komolyan, hogy komplex élet nyomai lennének megtalálhatóak a bolygón, a mikrofosszíliák létét nem zárták ki. Romoser maga is elismeri, hogy perdöntő bizonyítékkal nem tudott szolgálni ebben a témában, de szerinte az általa meghatározott rovarfényképek gyakorisága arra mutat, hogy az asztroentomológia előtt komoly lehetőségek állnak.

Romoser 45 éve tanít entomológiát az Ohiói Egyetemen, és egy rovartani alapmű társszerzőjeként tartják számon.